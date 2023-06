David Polis : “Oppagne veut vraiment gagner la Coupe”

Gouvy, par contre, n’a pas arrêté. Promu en D3 ACFF, le groupe de Christophe Bertels est en pleine confiance. “De la fatigue chez eux ? Non, ils ont eu le temps de récupérer. Le fait d’avoir pu continuer à jouer pendant un mois, c’est un énorme avantage pour Gouvy, estime David Polis. Franchement, je ne comprends pas ce calendrier. Nous avons joué les huitièmes de finale fin août et les quarts ont lieu en juin. Quand je parle de cela avec mes amis de Liège, ils ne comprennent pas. Et là, si nous allons au bout, nous devrons jouer trois matches en une semaine. La finale a lieu le 11 juin et la saison prochaine reprend le 23 juillet. Autant dire que la pause ne sera pas énorme.”

Voici un mois, Oppagne avait pris l’eau face à Gouvy avec un cinglant 0-5 dans les gencives. “Un match n’est pas l’autre, lance David Polis. Avant ce match, nous n’avions pas perdu une seule fois contre Gouvy en deux ans. C’était un match de tour final, certains n’ont pas joué comme ils le devaient. Et nous avions quelques absents. À 0-2, la révolte n’était pas là. Mais ce sera différent ce dimanche. Et je sais que Gouvy le sait aussi.”

Le gagnant de ce match recevra Ethe mercredi soir. “Nous, la Coupe, depuis le début de saison, c’est un objectif. Nous voulons aller au bout.”