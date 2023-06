Le joker Fiacre conduit Oppagne en demi-finale

Les Orangés allaient-ils réussir le doublé ? N’étaient-ils pas quelque peu émoussés à l’issue d’une longue saison qui avait mis les organismes à rude contribution ?

Pour entamer ce débat, Christophe Bertels était contraint de modifier sa défense après les défections sur blessure d’Arnaud Georis et Robin Gillard. En face, Valère Lamy devait composer sans les frères Jadot et Kilian Vassart eux aussi blessés. Le début de partie est idéal pour la formation locale puisqu’après cinq minutes de jeu seulement, Valentin Raskin profite d’une mésentente défensive pour ouvrir le score. La réaction de Gouvy ne tarde pas. François Burton y va d’une tentative de lob pour rappeler à l’ordre les Coalisés. C’est ensuite Quentin Grommen qui met Guénaël Mazzara à contribution. Le portier local, quelque peu fébrile, se loupe sur un nouveau ballon de Burton avant de se racheter face à Germain Schmitz. La fin du premier acte voit un pointu de Grommen filer peu à côté. On peut affirmer à ce moment que Gouvy n’aurait sans doute pas volé une égalisation. Celle-ci tombera peu après la reprise par l’entremise de Burton. Peu avant de céder sa place, le revenant Mathis Raskin obligera Gilles Regnier à sauver du pied son domaine.

Il reste quelques minutes de jeu quand les deux jokers de Valère Lamy s’y mettent pour faire la différence. Sur un service de Freddy Lopange, Yannis Fiacre conclut des 20 m et via le poteau. Le même joueur héritera d’une ultime balle de but, mais Gilles Regnier sauvera la mise.

C’est donc Oppagne qui recevra Ethe en demi-finale mercredi soir. Le vainqueur défiera Arlon lors de l’apothéose prévue dimanche (15 h), à Libramont.

OPPAGNE : Mazzara ; R. Bonjean, Cornélis, Ludwig, Dandoy ; Dropsy, Polis, V. Raskin, M. Bonjean ; M. Raskin (79e, Lopange), Borrey (71e, Fiacre).

GOUVY : Regnier ; Andrianne (85e, Amory), Devillet, Therer, Georges ; Delvaux, F. Burton, Zitella, Adam (73e, Pirson) ; Schmitz (69e, Joseph), Grommen.

Arbitre : M. Collin.

Assistance : 128.

Avertissement : Grommen.

Buts : V. Raskin (5e, 1-0), F. Burton (54e, 1-1), Fiacre (80e, 2-1).