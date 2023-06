Quentin Lejeune, le défenseur d'Arlon, préface la finale de Coupe : "Nous savons à quoi nous attendre"

Si Arlon est finaliste depuis un petit moment déjà, les Arlonais ont dû attendre ce mercredi soir pour connaître leur adversaire. Et ce sera donc Oppagne. “Je n’avais pas de préférence, assure le défenseur central. Que ce soit Gouvy, Ethe ou Oppagne, il s’agissait d’un adversaire de qualité. Gouvy était peut-être un peu plus favori parce que cette équipe restait sur une grosse série et sur une montée, mais peut-être que cela a coûté un peu d’énergie aux Nordistes. Enfin, ce sera Oppagne et cette équipe mérite sa place.”

Une équipe d’Oppagne que Quentin Lejeune connaît bien. “Nous avons perdu les deux fois en championnat, soupire l’ancien défenseur de Bertrix. Ce sera à nous de mettre un système en place pour parvenir à ne plus se faire contrer. Nous connaissons Oppagne, nous savons à quoi nous attendre. L’absence des frères Jadot ? Ce sont évidemment deux superbes joueurs. Mais Oppagne a de la qualité dans son effectif, je sais qu’ils seront remplacés sans souci. ”

Sixième en championnat, Arlon n’est pas parvenu à se qualifier pour le tour final. Une petite déception pour la troupe du chef-lieu qui espère donc terminer sa saison d’une meilleure manière en soulevant le trophée. “C’est vrai que nous espérions mieux, reconnaît Quentin Lejeune. Toute la saison, tout le monde a répété qu’Arlon proposait le plus beau jeu de la série. Mais cela ne paye pas toujours, la preuve. Il faut aussi savoir montrer les dents et mettre le bleu de travail. J’espère que nous pourrons associer les deux ce dimanche.”

On se rappellera que si Arlon est arrivé en finale, les Arlonais sont passés à deux doigts de l’élimination en poule. Les Arlonais ont en effet terminé quatrièmes de leur groupe et sont passés grâce à un meilleur average qu’Orgeo, cinquième avec six unités également. “Et pourtant, le club avait précisé d’entrée qu’un beau parcours en Coupe était souhaité, se souvient Quentin Lejeune. Sans que ce soit l’objectif principal pour autant.”