En championnat, Oppagne s’était imposé à deux reprises face aux pensionnaires du chef-lieu. Ce dimanche, sur le terrain de Libramont, la série a pris fin. Dominés par des Arlonais nettement supérieurs, les joueurs de Valere Lamy ont livré leur plus mauvaise première période de la saison. “La première demi-heure, nous n’étions nulle part, indiquait David Polis. Nous étions mal positionnés et nous nous trouvions trop loin des hommes. C’était un non-match. Mais en face c’était une très belle équipe. ”

Arlon, dominateur dans l’entrejeu, passe devant sur penalty. Après une nouvelle chevauchée, Pereira est découpé dans le rectangle. Moutschen transforme en plaçant sur la droite de Mazzara. Oppagne reagit directement, mais Collin claque une fusée de Mathys Raskin.

Après une superbe action collective, commencée par Vazzana devant le rectangle de Collin, Protin ouvre son pied et place hors de portée de Mazzara. Dans la foulée, Protin lobe Mazzara et plie la finale : 0-3 après vingt-cinq minutes de jeu a peine. “Je veux centrer, sourit le buteur. Nous ne pensions pas jouer un match pareil. Cette première période est magnifique. ”

Pas rassasié, Arlon, bien plus costaud dans le jeu, continue à dominer son adversaire. Si Valere Lamy modifie son dispositif, Oppagne, qui a rapidement perdu Dropsy et Borrey sur blessure, continue à prendre l’eau et Hausman profite d’une erreur de Bonjean pour planter le quatrième. Mathys Raskin ramène un (petit) brin d’espoir en trompant Collin avant la pause : 1-4.

Si Oppagne a eu le mérite de ne pas baisser les bras après le repos et a même un peu relancé le suspense grâce à un auto but de Lamotte sur un coup franc de Fiacre, la tâche était insurmontable pour les Coalisés qui ne décrochent donc pas la deuxième Coupe de leur histoire. Arlon, qui a vu Moutschen fixer le score sur un nouveau penalty ; rentre avec un nouveau trophée. “Nous étions déçus de ne pas aller au tour final, mais avec cette Coupe, notre saison est totalement réussiem”, poursuivait Glenn Protin.

Oppagne : Mazzara, Cornelis (74e Palmers), Dandoy, R. Bonjean, Ludwig (26e Lopange), Dropsy (19e J. Paquet), Polis, Borrey (36e Piret), M. Raskin, V. Raskin, Fiacre.

Arlon : Collin, Cachbach, Moutschen, Davies, Vazzana, Lamotte (66e Poncelet), A. Hausman, Daoust (60e Dillembourg), Protin (86e Rocca), Pereira, V. Hausman (90e Sicaja).

Arbitre : M. Collin.

Avertissements : Protin, Dandoy, R. Bonjean.

Les buts : 13e Moutschen (0-1), 22e et 25e Protin (0-2 et 0-3), 35e V. Hausman (0-4), 37e M. Raskin (1-4), 63e Lamotte csc (2-4), 89e Moutschen (2-5).