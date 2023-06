Arthur Hausman : “La Coupe, la concrétisation de toute la saison”

Une finale dont le scénario était parfait pour Arlon. Rapidement devant, la troupe de Guy François n’a pas laissé Oppagne revenir dans la partie. Et en menant 0-4 après moins de trente-cinq minutes, Arlon avait déjà plié la partie. “Si j’imaginais un tel scénario ? Nous espérions évidemment que cela tournerait en notre faveur, mais nous ne pensions pas spécialement mener de quatre buts, glisse Arthur Hausman. Nous savions qu’il fallait marquer en premier. Contre une équipe d’Oppagne qui évolue avec un bloc bas, c’était important d’ouvrir le score pour obliger cette équipe à devoir sortir de position. Les deux défaites en championnat ? Là-bas, nous prenons un but après une minute, c’était donc compliqué de revenir. C’est pour cette raison qu’il était important de marquer en premier.”

”L’exemple de l’Allemagne face au Brésil”

Même quand Oppagne est revenu à 2-4, Arlon n’a pas paniqué outre mesure. “Ce que je me dis à ce moment-là ? Que c’est nous qui donnons le but à Oppagne et que si nous ne faisons plus de cadeaux, cela ira, répond Arthur Hausman. Car nous savions que Oppagne allait devoir sortir de position et que donc, nous aurions des espaces. Nous avons su faire preuve de solidarité, c’est ce qu’il faut retenir.”

À la pause, le capitaine arlonais a pris la parole. “Ce que j’ai dit ? Qu’il fallait continuer à jouer de la même façon. J’ai pris l’exemple de l’Allemagne face au Brésil en 2014, raconte celui qui a aussi brillé en salle avec Martelange cette saison. Les Allemands étaient sur du velours, mais ils ont continué à pousser. J’ai dit qu’il fallait faire pareil.”

En voyant l’Arlon de la première demi-heure, tous se demandaient comment cette équipe n’avait pu terminer qu’à la sixième place du championnat. Nous avons donc posé la question à Arthur Hausman. “C’est une accumulation de plusieurs choses, sourit le capitaine arlonais. En championnat, beaucoup d’équipes nous attendent car elles savent que nous pratiquons un bon jeu. Et nous nous faisons souvent avoir car nous sommes une équipe jeune. Nous avons dû apprendre à mieux défendre sur les contres adverses notamment. Et là, nous remarquons que nous avons su apprendre de nos erreurs. La Coupe, cela représente la concrétisation de toute une saison et de plein d’expérience. C’est mérité pour tout le groupe.”