N’Golo Kanté candidat à la reprise de Virton ?

On sait que des discussions sont en cours avec un investisseur potentiel et il se chuchote de plus en plus qu’il pourrait s’agir de l’international français N’Golo Kanté, ou en tout cas de personnes mandatées pour le représenter.

Il y a quelques mois déjà, certains bruits de couloir avaient évoqué le passage du médian français (qui s’apprête à rejoindre un club saoudien), ou d’un de ses représentants, dans les installations du Congo.

Le désormais ex-joueur de Chelsea est-il dès lors disposé à investir dans un club de moindre envergure ? Et pour quelle raison ? Y développer un centre de formation ? Difficile d’en savoir davantage pour l’heure puisque les négociations se déroulent dans le plus grand secret.

Toujours est-il que l’Excelsior pourrait bien prendre un tout autre cap dans les prochains jours. En attendant, la situation est forcément au point mort pour ce qui concerne la composition du futur noyau.