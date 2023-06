David Filbiche, du basket au triathlon en deux ans

Au final, David Filbiche est rentré chez lui avec le top 100 dans la poche puisqu’il a terminé à la 97e position. “J’espérais quand même faire un peu mieux, avoue David Filbiche. Au niveau du chrono, je voulais terminer avec cinq minutes de moins. Et si j’y étais parvenu, j’aurais gagné facilement vingt places au classement tellement c’était serré. En natation, ce qui n’est pourtant pas mon point fort, j’étais bien. La course à pied, là où je suis le plus performant, cela s’est aussi très bien passé. Mais sur le vélo, j’ai souffert. J’ai vraiment pioché.”

”Je manque de kilomètres”

Et pourtant, d’habitude, David Filbiche est plutôt à l’aise dans cette épreuve. “En temps normal, je pouvais aller quinze minutes plus vite, peste-t-il. Cela aurait tout changé. D’habitude, en natation, je ne suis pas top. Je ne nage pas bien. Mais là, je suis sorti 24e donc je n’avais pas à me plaindre. Mais une fois sur le vélo, je n’avais plus rien dans le sac. J’ai juste tenté de limiter la casse et heureusement, comme la course à pied est mon point fort, j’ai pu reprendre des places. Comment j’explique ce souci à vélo ? Car je manque de kilomètres. Avec les études, ce n’est pas facile de prendre le temps d’aller rouler trois ou quatre heures. Mais là, je vais me plonger là-dessus pour les futurs entraînements. Il faut que je tourne à du 250 kilomètres par semaine. Sans oublier les cinquante bornes à pied et les trois séances de natation par semaine. L’année dernière, j’avais aussi prévu un programme comme celui-là et cela avait payé.”

Féru de sport, David Filbiche ne tient pas en place. “Le sport, c’est du lundi au dimanche, du matin au soir, sourit le natif de Léglise. Là, j’ai fini mes examens et je me suis arrangé pour pouvoir réaliser mon stage en octobre. Je vais donc avoir le temps de bien me préparer. La suite des événements ? Je vais me rendre au Xterra en France et cette fois, j’espère pouvoir réaliser un triathlon complet, c’est-à-dire être à la hauteur dans les trois disciplines. Ensuite, après la France, je ferai un petit break afin que le corps puisse souffler. Et pour la suite, cela dépendra des résultats en France. Je pourrais aller en Tchéquie, en Allemagne ou bien rester en Belgique pour faire le longue distance à La Gileppe. Ce n’est pas encore défini.”

On l’a dit, David Filbiche était promis à un bel avenir dans le monde du basket. Mais depuis deux ans, le jeune homme n’a plus touché un ballon. “J’ai juste été voir un ou deux matches, mais cela s’arrête là, dit-il. Le basket, c’est derrière moi. Je voulais aussi pouvoir me consacrer à mes études et si je voulais continuer, ce n’était pas possible de combiner les deux.” Mais l’esprit de compétition est vite revenu et désormais, c’est dans l’effort individuel que David Filbiche prend du plaisir. “J’ai hésité avec le duathlon, mais je me suis dit que j’allais un peu nager, rigole David Filbiche. Des regrets de ne pas avoir débuté plus tôt ? Non, j’ai beaucoup appris dans le basket. Le sport, c’est une école de vie. Des fois, je me dis que si j’avais commencé à 16 ans, je serais peut-être ailleurs, mais sans plus. Pour l’instant, je suis toujours en phase d’apprentissage. Je le vois bien, je commets encore des petites erreurs que des mecs qui pratiquent depuis des années ne font plus.”