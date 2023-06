Forges de la Forêt d’Anlier : plus de 1700 coureurs attendus ce samedi à Habay pour la 25e édition

Nicolas Navet candidat à sa succession, pas Juliette Thomas

Après avoir enfin délaissé son statut de Poulidor des Forges en 2022, laissant Alexandre Cellier à cinq minutes, Nicolas Navet peut-il se succéder au palmarès de l’épreuve ? “Après le marathon de Paris (NDLR : 2 avril), j’ai arrêté une bonne dizaine de jours, note le Gaumais. Je manquerai sans doute de rythme. Mais je me suis bien préparé depuis un mois. Je pense que je peux faire quelque chose.”

Juliette Thomas, qui avait fait la nique à toute la gente masculine en 2022 sur 7 km, n’en sera pas. Elle court sur 3 000 m à Ciney. Justin Mahieu devait encore se décider en cette fin de semaine.

Les Forges de la Forêt d’Anlier en chiffres

6

Les Forges ne seraient pas les Forges sans ses ravitaillements en bière du terroir et nombreuses animations musicales tout au long du parcours, sans parler bien sûr de leur after. Sur 6 des 8 ravitaillements, en plus celui de l’arrivée, les concurrents pourront déguster six bières régionales.

10

Incontournable du Challenge Delhalle, l’épreuve habaysienne est la 10e des 14 manches au calendrier 2023 de celui-ci.

15

”Une quinzaine de migrants participeront sous la bannière de la Croix-Rouge, ce qui gonflera le nombre de nationalités”, applaudit José Diswiscourt.

44

”On accueillera aussi pas mal de groupes venus de France, dont 44 coureurs d’Auxerre, une vingtaine de Charleville et autant de la région parisienne et du nord de la France.”, précise l’organisateur.

95

On ne change pas un parcours qui plaît, tracé à 95 % en forêt et qui permettra de (re) découvrir la plus grande hêtraie de Belgique.

250

250 bénévoles, dont beaucoup de fidèles, seront au service des participants comme chaque année.

350

”On servira pas loin de 350 repas, c’est un peu plus qu’en 2022”, note José Diswiscourt

2500

L’équivalent du montant des lots qui récompenseront les lauréats (4 catégories : couple, groupe, femme, homme) au concours du meilleur déguisement.

5 000

Le nombre de litres d’eau sur les ravitaillements, soit pas loin de 3 litres par coureur.

Le programme des Forges de la Forêt d’Anlier 2023