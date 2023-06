L’heure des retrouvailles au Stade Jules Guillaume

Les nostalgiques des belles heures de l’Entente Bertrigeoise prendront probablement la direction du stade de Bertrix ce samedi après-midi où une rencontre entre une sélection provinciale et le Bertrix de la belle époque s’affronteront. “Nous en avions parlé voici quelques mois avec Mathieu Zanelli, raconte Axel Istace, un des organisateurs de l’événement. Nous voulions rassembler tout ce beau monde qui a fait vibrer le club voici une bonne dizaine d’années avec le titre en Promotion et la montée en D3. Nous avons ciblé cette époque et nous avons trouvé que se revoir autour d’un match et d’une soirée, c’était la bonne occasion.”