Nicolas Navet est bien le roi des Forges

Samedi, sur les chemins habaysiens, tout le monde a rapidement compris que Nicolas Navet allait s’imposer. Isolé en tête après… six kilomètres à peine, Nicolas Navet n’a plus jamais quitté la première place. “L’an dernier, j’avais terminé avec cinq minutes d’avance sur le second, mais cette année, en voyant les mecs sur la ligne de départ, je me suis dit que cela allait être compliqué, soufflait Nicolas Navet. Le niveau était relevé. Vous aviez notamment deux Marocains que je connais bien et qui sont habitués à réaliser de bons résultats. Justin Mahieu était là aussi. Je sais qu’il n’était pas à 100 %, mais quand il prend le départ, ce n’est pas pour faire de la figuration. Nous nous sommes rapidement retrouvés à quatre devant. Justin a lâché après trois kilomètres. Moi, je suivais le rythme des deux autres coureurs. Après six kilomètres, j’ai pris la tête pour mettre un relais, sans réellement donner un gros coup d’accélérateur. Mais j’ai vu que derrière, cela ne suivait plus. Ce n’est pas vraiment le scénario que j’avais imaginé, mais pour la suite de la course, j’ai géré mes efforts. J’en avais encore en réserve, j’étais en mode gestion.”

Ce samedi, Nicolas Navet a donc décroché son troisième succès aux Forges. Le troisième d’affilée. “Avec des émotions différentes. La première fois, en 2021, il s’agissait d’un départ par vague. C’était donc différent, plus comme un contre-la-montre. L’année dernière, la victoire était belle, mais la concurrence était moins présente, j’avais pris beaucoup d’avance dès le début. Cette année, c’est la confirmation. Devant la famille et les amis, je voulais briller. Une course qui me convient bien ? Oui, tout en restant difficile. Le dénivelé est important, vous avez pas mal de relances et des descentes assez techniques. En plus, le parcours était très sec et donc, assez roulant. L’idéal pour moi.”

Et pourtant, Nicolas Navet a pris le départ sans vraiment avoir de compétition dans les jambes. Après une blessure, le Gaumais s’était contenté de séances d’entraînement. “Mais j’ai l’expérience et je me connais. Je n’ai pas besoin de prendre part à des courses pour savoir où j’en suis, racontait-il. Mes allures et mes fréquences cardiaques étaient bonnes, donc, je me suis dit que j’allais tenter directement les Forges. Et cela s’est bien passé. La suite ? La course de samedi a un peu lancé ma deuxième partie de saison. Là, je vais enchaîner avec une bonne préparation avant de prendre part à une course à Namur fin juillet. J’ai aussi envie de réaliser un bon chrono aux Championnats de Belgique sur dix kilomètres à Lokeren. Et puis, fin août, il y aura la descente de la Lesse à Dinant. J’ai déjà terminé sur le podium, mais jamais sur la première marche. Si je pouvais réaliser le doublé Forge-Lesse, ce serait super.”