Ce samedi, c’est Magali qui enfilera les gants

Ce succès en Bosnie est un véritable match référence ?

"Oui, dans la mesure où, précédemment, lorsqu’on a pu accrocher des équipes de ce standing, il a toujours fallu un concours de circonstances ou une dose de chance. Cette fois, le poteau est certes venu à mon secours et les Bosniens ont manqué un coup de réparation, mais dans l’ensemble, nous avons affiché beaucoup de maîtrise."

Les départs inattendus de Gerson et Thill, en froid avec le sélectionneur, ne vous ont donc pas déstabilisés.

"Ils ont surtout démontré que personne n’est irremplaçable et que le Luxembourg dispose d’un réservoir solide. C’est ce que j’ai dit à mes équipiers avant le match."

Vous croyez d’autant plus à une possible qualification après cette belle victoire ?

"C’est peut-être bizarre de l’affirmer, mais lors des compétitions précédentes, nous avons toujours espéré une qualification aussi. Mais nous sommes bien placés, à trois points de la Slovaquie chez qui nous avons tenu le 0-0. Derrière le Portugal, rien n’est fait. J’imagine que la Bosnie va se réveiller et il faudra aussi compter avec l’Islande. Autre note positive : en quatre matchs de qualification, nous avons réussi trois clean-sheets."

On en compte même cinq sur vos onze dernières apparitions en sélection…

"C’est la preuve que nous avons gagné en rigueur. Tout un temps, nous sommes restés un peu trop naïfs, trop gentils, essayant de bien construire de l’arrière. L’efficacité passe aussi parfois par un moins beau football."

Dans ce contexte, le 0-6 face au Portugal en mars, c’était un accident ?

"C’était le deuxième match de l’ère Martinez et je pense qu’il y avait chez la plupart des joueurs une énorme envie de convaincre le nouveau sélectionneur. C’est nous qui avons payé la note."

Cela permet aussi d’évacuer le traumatisme né après le revers face à Bruges avec l’Union ?

"J’ai eu beaucoup de mal pendant 4-5 jours après cette rencontre. Nous avions tellement à cœur de devenir champions de Belgique. Puis je suis allé en sélection en me disant que je devais prendre un nouveau départ. Dans ma carrière, j’ai toujours agi comme ça après les coups durs."

En vous repassant le film du championnat, vous ne nourrissez des regrets que pour ce match contre Bruges ?

"Oui. Si on prend l’ensemble de la saison, alors qu’on nous promettait l’enfer après plusieurs départs, nous avons quand même fort bien mené notre barque. Et sur trois fronts de surcroît. Mais la fin laisse un goût amer parce que, face aux Brugeois, on n’a pas joué comme on le fait d’habitude."

D’autres départs s’annoncent, après celui, tout récent, de votre coach. Vous saurez à nouveau rebondir ?

"Je suis là depuis trois ans et il y a une constante, c’est que tous les départs ont été anticipés. Et je suis convaincu que c’est le cas pour ceux-ci aussi. Après la saison qu’on a réalisée, c’est logique que Karel attire l’attention, comme Mazzù avant lui. Conserver un coach dans ces conditions, ce n’est pas simple. On n’est que l’Union, pas Manchester City. Mais le club est assez fort pour rebondir. Bien sûr, on regrette de voir partir des gens de cette qualité, mais quelque part, c’est aussi une fierté pour chacun d’entre nous. S’ils attirent ainsi l’attention, c’est aussi grâce à notre travail."

Comment évaluez-vous votre campagne ?

"Même si je veux toujours plus, je suis satisfait. J’ai réussi moins de clean-sheets que l’an passé, j’ai peut-être été moins décisif, mais je crois que j’ai tenu mon rang malgré l’enchaînement des matchs et de petits pépins physiques. À 33 ans et dans la foulée de la naissance de notre deuxième enfant, je savais que je devais faire davantage de sacrifices encore, améliorer mon hygiène de vie pour tenir la distance."

63 matchs, c’est aussi éreintant pour un gardien que pour un joueur de champ ?

"C’est surtout la pression mentale qui est usante. Mais là, je peux déconnecter, relâcher, ranger momentanément mes gants. J’en avais besoin."

Ce samedi, c’est la mariée qui les portera. Ce passage devant l’autel, c’est une autre forme de pression ?

(Rires) "Non, pas du tout. Ce n’est que du bonheur."

Vous partez en voyage de noces ensuite ?

"Juste quelques jours. On préfère passer du temps à la maison, dans la famille. Et Louiza est à l’école jusqu’au 7 juillet. Je suis absent tellement souvent pendant la saison que c’est appréciable de retrouver son chez soi."

Et dans un mois un derby contre Anderlecht pour entamer le prochain exercice…

"C’est chouette. Cela nous avait bien réussi il y a deux ans. J’espère que l’histoire va se répéter."