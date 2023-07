Les Longolards reprennent ce soir avec des tests physiques

Si Damien Tucci a repris plus tôt, c’est aussi pour travailler davantage physiquement. “Les valeurs doivent être plus hautes cette année, dit-il. J’aspire à plus d’homogénéité au niveau physique. Je veux que tout le monde soit plus ou moins du même niveau au moment de reprendre le championnat. Cette semaine, ils auront droit à des tests physiques afin de pouvoir travailler de manière plus précise par la suite. Mais ils toucheront déjà du ballon ce mardi soir aussi.”

Au rayon des arrivées, Longlier n’a pas terminé son marché. Théo Scheid, le portier de Gouvy, devrait débarquer dans les prochaines heures. “Pour le reste, j’ai encore une piste. Mais cela dépendra aussi du comportement du groupe. Si tout le monde se donne à fond et s’implique, je n’aurai pas spécialement besoin d’aller chercher de la concurrence”, termine Damien Tucci.