Lola Lepère se prépare pour Jérusalem

La Bertrigeoise est en pleine préparation des championnats d’Europe U20 qui se dérouleront du 7 au 10 août à Jérusalem. D’ici là, Lepère s’alignera sur trois compétitions. "Je vais essayer de ne pas me fatiguer pour rien et arriver au top de ma forme. L’objectif ? Le même classement qu’en U18 l’année passée (5e) ou mieux. Mais je suis première année, donc rien que la qualification me rend déjà heureuse."