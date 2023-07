Opéré du cœur voici quelques mois, Raphaël Plainchamp s’apprête à découvrir la D3

Emmené en ambulance, celui qui avait encore joué trois jours plus tôt avec Vaux-Noville est directement placé en soins intensifs. ” Je suis resté hospitalisé pendant un moment, commente Raphaël Plainchamp. Et pourtant, je n’avais aucun facteur à risque. Je ne fume pas, mon taux de cholestérol est nickel, j’ai une bonne hygiène de vie. Les médecins ont constaté que je souffrais d’une anomalie au niveau de la formation du cœur. En d’autres termes, pour le dire simplement ; le caillot aurait dû être intercepté par une paroi au sein du cœur mais celle-ci était entre-ouverte. J’ai donc dû subir une opération au cœur à Mont-Godinne. Je vis désormais avec deux prothèses au cœur. Ces dernières me permettent de retrouver un taux de récidive normal sur le plan cardiovasculaire, raconte celui qui est devenu un expert en cardiologie. À côté de cela, j’ai aussi un traitement médicamenteux que je vais devoir suivre jusqu’à la fin de mes jours. Mais bon, je ne peux que remercier le personnel médical pour son travail remarquable.”

On s’en doute, un souci de santé pareil, ce n’est pas comme avoir une grippe ou un début de bronchite. D’emblée, les médecins ont été clairs avec Raphaël Plainchamp. ” Le professeur en cardiologie qui m’a suivi m’a directement annoncé que le football, c’était terminé, glisse Raphaël Plainchamp. Il a même précisé que tous les sports de contact étaient proscrits. Ma première réaction ? J’ai relativisé. J’étais déjà content d’être encore en vie. Pour le même prix, je ne serais plus là aujourd’hui.”

Et pourtant, six mois plus tard, Raphaël Plainchamp a donc retouché du ballon. Une folie ? Pas vraiment. ” Mon état de santé s’est vraiment bien amélioré depuis cet accident, assure celui qui a repris son boulot d’avocat depuis lundi. J’ai pris l’avis de plusieurs cardiologues et des neurologues. Tous se sont accordés pour me donner le feu vert par rapport à la reprise du football. Les prothèses ne constituent aucun danger. Mon sentiment ? Une joie énorme évidemment. Je gardais toujours un petit espoir. Maintenant, si vous m’aviez dit voici six mois que j’évoluerais en D3 cette saison, je ne l’aurais pas cru. ”

Preuve de cet espoir de reprendre, Raphaël Plainchamp s’est entretenu physiquement pendant sa longue période de revalidation. ” J’étais déterminé à garder une condition physique digne de ce nom, sourit Raphaël Plainchamp. Je me tenais prêt à toute éventualité. Je n’ai pas ménagé mes efforts”

Il n’a jamais été aussi en forme

En janvier, Raphaël Plainchamp, qui a récupéré l’intégralité de ses facultés physiques et cognitives dans l’intervalle, était déjà tout heureux de pouvoir marcher 500 mètres. ” C’était une victoire d’y arriver, souffle-t-il. Mais je dois remercier ma cousine, Virginie, et ma tante, Arlette. Elles m’ont accompagné à de nombreuses reprises car avant d’être opéré, c’était trop risqué d’aller marcher tout seul. Après le premier avis médical favorable, je me suis offert un vélo d’appartement. Je peux vous dire que j’ai passé de nombreuses heures à pédaler. Place ensuite à des randonnées en solo. Et début avril, j’ai repris la course. C’est paradoxal, mais je crois que je n’ai jamais été en aussi bonne forme physique. C’est simple, j’ai retrouvé le corps de mes 20 ans (rires). Dernièrement, j’ai couru un dix kilomètres en 44 minutes, c’est de bon augure.”

Mais plus que physiquement, c’est surtout au niveau personnel que Raphaël Plainchamp, qui n’a rien perdu de sa prose, a changé. ” Il y aura indubitablement un avant et un après en termes de vision de la vie, avoue-t-il. Je fais preuve de plus de résilience. On prend conscience que la santé et le temps sont deux denrées inestimables. J’ai découvert de nouvelles choses. Je me suis notamment mis au piano. Et j’‘ai énormément bossé sur le plan cognitif, ce qui me permettra d’avoir une vision plus panoramique dans le cadre de ma profession. Bref, je prends cet accident comme une sorte de tremplin qui m’a permis d’avoir une plus ample ouverture d’esprit et de devenir finalement une meilleure version de moi-même. Je ne perds plus mon temps avec des futilités et je relativise beaucoup plus.”

Ce qui n’empêchera cependant pas le médian d’avoir la tête des mauvais jours après une défaite de ses couleurs…