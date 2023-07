Le meilleur niveau depuis huit ans pour l'Open d'Arlon

André Detaille, comment vous êtes-vous réveillé lundi matin ?

Je devais reprendre le travail. Comme responsable de la comptabilité dans mon entreprise, c’est une période chargée pour moi. Mais je dois avouer que ce fut une dure journée. Je me suis levé en étant crevé.

Quel bilan tirez-vous de cette édition de l’Arlon Open ?

J’ai eu énormément de plaisir à regarder les matches. Le niveau était exceptionnel. Pour moi, qualitativement, c’est la plus belle des éditions. C’est très satisfaisant.

Est-ce que le fait d’avoir remplacé la traditionnelle exhibition par une promotion pour le handisport avec Joachim Gérard, a eu une répercussion sur le nombre de spectateurs à la journée finale ?

Vu que les entrées sont gratuites, nous n’avons pas de décompte exact. Mais l’impression générale est qu’il y avait au moins autant de monde que lors des éditions précédentes. Les gens faisaient la file pour jouer avec lui. On a dû mettre des limites. Joachim part cette semaine pour Wimbledon et on ne pouvait quand même pas lui demander de jouer plus de deux heures.

Quel est le coup de cœur de cette édition qui restera dans vos souvenirs ?

Lors de la tombola dont le premier prix était une œuvre de Renaud Matgen, c’est ma femme qui l’a gagné. Le hasard fait bien les choses, c’était le jour de notre 29e anniversaire de mariage. On l’admirera un an dans notre salon puis on la remettra en jeu l’année prochaine. J’ajouterai que les joueurs sont très fair-play et très respectueux. Ils ne se conduisent pas du tout comme des stars insupportables.

Et votre coup de griffe ?

Le bénévolat qui diminue d’année en année. Même des gens qui profitent allègrement de nos belles installations toute l’année, ne nous aident pas beaucoup pour une organisation qui demande beaucoup d’énergie.

Il y a quelques années, vous déclariez que votre espoir était de voir les jeunes de votre club ou de la région briller dans un tel tournoi. N’y a-t-il pas un goût de trop peu à ce sujet ?

C’est clair que nous n’y sommes pas. Je n’en connais pas vraiment les raisons, mais je suis certain qu’une solution serait d’unir toutes les forces tennistiques de la région pour améliorer la situation. Je sais que ce sera difficile, mais je ne désespère pas d’y arriver un jour.

Comment voyez-vous la neuvième édition en 2024 ?

J’espère sincèrement qu’elle se fera. Nous ferons un débriefing en septembre et verrons si nos fidèles partenaires nous suivent toujours. Chaque année, on se pose la question, mais finalement, on y va.

Est-ce qu’un événement similaire est envisagé pour le padel ?

On l’a évoqué, on y réfléchit, mais rien n’est décidé.