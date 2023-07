Mottet percute un bus jeudi avant de devenir champion de Wallonie en VTT le dimanche

"Je l’ai pris sur le côté à plus de 43 km/h, en descendant de chez moi, explique le pilote de Waha. Le chauffeur était apparemment focalisé sur une file de cyclistes qu’il venait de dépasser. Il s’est engagé alors j’étais déjà dans un rond-point. Mon bassin et deux cervicales ont bougé, sans parler des douleurs au coude droit, au genou droit et d’un gros hématome à l’ischio. Heureusement, quand j’ai vu que je n’allais pas pouvoir l’éviter, j’ai eu le réflexe de mettre le vélo de travers pour taper le bus sur le côté du corps plutôt qu’avec la tête. Mais sur le coup, je pensais c’était foutu pour le titre."

Six podiums aussi pour Crusyberghs

Et pourtant, Ludovic Mottet était bien au départ de la dernière course du week-end sur un circuit détrempé. Et mieux, il s’est imposé, avec 47 secondes d’avance sur Gody Jacobs, avec la suite que vous connaissez. "J’ai consulté un ostéopathe qui m’a remis pour un mieux, mais j’étais encore en vrac le dimanche matin et j’étais très fatigué, déclare le Red Bikers. Je me suis battu contre moi-même et la douleur, pour rester focus 1 h 30. C’est vraiment une victoire à laquelle je ne m’attendais pas."

Troisième, son sixième podium en autant de courses (un succès, trois fois deuxième et deux fois troisième), Samuel Cruysberghs a décroché le titre de vice-champion de Wallonie. "Même si ces derniers temps, je ne suis pas à 100% pour diverses raisons, je ne suis pas loin de mon niveau de 2022. Et il faut savoir le reconnaître quand son adversaire est plus fort, souligne l’Hargimontois. Ludovic était au-dessus du lot. À quasi 43 ans, je peux être satisfait."