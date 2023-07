Florence Deny, l’Arnaud De Lie du trail

La vie à la ferme

"Nous avons repris la ferme de mes parents en 2008, dit-elle. C’est une exploitation standard. Avec du Blanc Bleu. Nous ne cultivons pas. J’ai aussi un job administratif sur le côté. Et une vie de famille, puisque nous avons trois enfants: Charlotte (17 ans), Violette (15 ans), et Arthur (12 ans)."

Ses entraînements

"Je tourne à deux entraînements par semaine. Le jeudi, je sors avec le Trail In Gaume où Jean-Luc Bodeux est coach. Je m’entraîne aussi le dimanche matin. Je cours aussi parfois d’autres jours, si je trouve du temps. Mais en hiver, avec les bêtes à la ferme, c’est jeudi et dimanche, point barre. Les courses ? Quand je participe à une course à l’étranger, mon mari reste à la ferme et s’occupe aussi des enfants. Mais je ne pars jamais longtemps."

Ses performances

"Je ne fais rien d’exceptionnel, en termes de résultats. Et je ne fais rien d’exceptionnel tout court."

Rien d’exceptionnel, c’est l’ultra traileuse de’Harinsart qui le dit. Les chiffres, eux, ne mentent pas. En trois mois, Florence Deny a tout de même bouclé les 81 km de l’Ecotrail de Porto au Portugal, où elle s’est rendue avec une belle brochette d’équipiers du Trail In Gaume, et les 70 km du Festival Trail Semois. Et à chaque fois, elle a aussi escaladé le podium féminin: deuxième au Portugal et troisième voici dix jours.

Son arrivée dans le monde du running

"J’ai commencé à courir en 2018. Une amie m’avait proposé de l’accompagner sur une course. Ensuite, je me suis inscrite au Trail in Gaume. Nous sommes une trentaine de membres, de tous niveaux et de tous les âges. Nous nous motivons mutuellement. Le partage d’expériences entre nous est aussi très enrichissant. Comment j’ai décidé de prendre part à l’Ecotrail de Porto ? Nous nous sommes décidés à Villers-devant-Orval, autour de l’Orval et la tartine d’après-course des Allures Libres de Gaume. J’adore aussi la convivialité de celles-ci même si je n’en fais guère. On ne sait pas tout faire."

Les raisons de son amour du trail

"J’ai participé aux 23 km du Marathon du Mont-Blanc avec le club. Cette course a été un déclic. Le trail me permet de me vider la tête et penser à autre chose. Je réfléchis aussi beaucoup quand je cours. En allant à l’essentiel, je trouve des solutions et je prends des bonnes décisions dans la vie. Ce que j’adore aussi dans la discipline, c’est le dépassement de soi."

La suite du programme

"Je m’alignerai sur 60 km lors du Munster’trail, une course dans les Vosges prévue le 7 octobre. Nous serons une vingtaine du club sur les différentes distances. J’aimerais aussi retourner en haute montagne. Je n’y suis allée qu’une fois, au Mont-Blanc donc. Je suis toujours impressionnée par les gens qui courent des longues distances la nuit, sur des parcours sont souvent très techniques et avec la fatigue."