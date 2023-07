Clément Labar rentre en Belgique avec le sourire

Mais évidemment, une fois son billet pour la finale en poche, le Cinacien a commencé à rêver. “Quand tu arrives en finale, tu en veux toujours plus, sourit Clément Labar. Avant la course, j’ai dit qu’un top 10, ce serait magnifique et qu’un top 8, ce serait parfait. Je ne vais pas dire que c’est inespéré, mais je rentre en Belgique avec le sourire. ”

Clément Labar va désormais souffler quelques jours. “En continuant à m’entraîner calmement, dit-il. Mais là, je vois bien que je suis un peu cassé. Courir deux 3 000 steeple en trente heures, je peux vous dire que cela reste dans les jambes. Même moralement, j’ai besoin de relâcher un peu. Mais les championnats de Belgique senior arrivent dans quinze jours, donc, je ne peux couper totalement. Mais ma saison est déjà réussie. Est-ce que j’aurais pu faire mieux en finale ? Je ne pense pas que j’aurais pu aller beaucoup plus vite. Même si je n’avais pas tout donné en série, les jambes avaient déjà bien travaillé. Après, le quatrième n’est qu’à cinq secondes, donc, tu peux te dire qu’il n’a pas manqué grand-chose pour faire mieux, mais je n’ai aucun regret. Je pense être à ma place. ”

Notons qu’une autre Namuroise a brillé. Originaire de Sambreville, mais affiliée à l’Excelsior, Delphine Nkansa a pris la quatrième place sur le 100 mètres. Mais elle a fait mieux encore deux jours plus tard en décrochant le titre européen sur 200 m, s’imposant avec un chrono de 23.31 pour devancer ses principales rivales, la Hongroise Boglarka Takacs (23.33) et la Grecque Polyniki Emmanouilidou (23.41). Elle avait signé le huitième temps des séries samedi (en 23.46) et le 7e des demi-finales (en 23.93), dimanche matin. La jeune fille s’alignera également sur le relais 4X100 mètres.