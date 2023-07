L’ère N’Golo Kanté présentée à Virton : “Nous inscrire dans la durée”

Virton a repris mercredi. Avec seize joueurs et sans coach. Autant que le chantier est important en Gaume. “Trouver un coach, c’est facile. Mais nous ne voulons pas un coach, nous voulons LE coach. Un profil a été défini. Nous avons besoin d’un coach qui a la capacité à faire grandir les jeunes et à accompagner tactiquement les plus âgés. Nous sommes en discussion avec plusieurs candidats. Certains préfèrent rester à l’échelon supérieur, d’autres ont encore un contrat. Il nous reste encore plusieurs candidats sous la main. Nous cherchons la perle rare. Et le coach qui viendra, ce sera car il coche toutes les cases. Ce ne sera pas un choix par défaut. Concernant le noyau, nous aurons seize joueurs professionnels et deux gardiens. Nous ajouterons un ou deux gardiens parmi les jeunes et nous laissons des places pour les U21 afin qu’ils puissent venir s’entraîner avec le noyau A et sentir l’odeur du vestiaire. Nous voulons de la stabilité, ce qui a manqué les dernières années.”

Recréer une école de jeunes

Au niveau des jeunes, le travail est aussi colossal. “Virton ne peut pas vivre sans académie. Cette année, l’idée est de mettre en place des activités ponctuelles pour les jeunes. Avec des stages notamment. L’objectif sera de rouvrir l’Académie l’année prochaine. Le budget ? Nous n’aurons pas un budget qui sera le double de celui des autres équipes de la série, mais il s’agira d’un budget qui sera dans les cinq, six ou sept les plus élevés du niveau. Mais gros budget n’est pas synonyme de résultat. On l’a déjà vu dans le passé. Que ce soit à Virton ou ailleurs. Dans un premier temps, nous avons l’assurance d’avoir un budget octroyé par les administrateurs. La volonté est de pérenniser le club, que ce soit sportivement ou au niveau des ressources économiques. Le but est que Virton puisse vivre de lui-même. À terme, le but est que le club soit autosuffisant. Et il faut aussi dire que nous venons pour nous inscrire dans la durée”, assure le manager virtonais.

Concernant N’Golo Kanté, Mohamed Hakem l’a assuré, il viendra à Virton. “Il s’intéresse au projet. Chaque jour, nous discutons avec lui. Nous échangeons très régulièrement. Ce vendredi midi, il a déjà reçu les photos de l’entraînement du matin et il a pu voir que le public avait répondu présent. Il viendra à Virton et il ne viendra pas qu’une fois. Je ne sais pas dire quand il sera là. Le calendrier de Virton est chargé. Idem pour celui de N’Golo Kanté en Arabie saoudite. Peut-être qu’il aura davantage de disponibilités pendant les trêves internationales, sauf si Didier Deschamps envie de le rappeler en équipe nationale. Mais il est impliqué dans le projet Virton. Pourquoi a-t-il eu envie de venir ici ? N’Golo est un vrai passionné. Il semble très timide quand vous ne le connaissez pas, mais lorsque vous parlez avec lui, vous pouvez voir qu’il est vraiment féru de football. Il a toujours eu envie de rendre la chance que le football lui a donnée.”

Dans les faits, le premier match amical aura lieu vendredi prochain, à 20 h face à Mondorf. Reste à voir si un coach aura été désigné d’ici là.