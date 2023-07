Arnaud Demelenne, un Sibrétois roi de l’autocross

Le gamin de Sibret, champion d’Europe de caisse à savon voici quatre ans, dispute son premier championnat d’Europe d’autocross. Après deux manches en Allemagne au printemps dernier, le Sibrétois était en Vendée ce week-end pour disputer la troisième des sept épreuves du championnat. "Après la France, ce sera l’Italie et l’Espagne au programme, lance Arnaud Demelenne. C’est la première année que je participe à ce championnat. Je suis là pour découvrir et pour apprendre. Cela se passe assez bien. Lors de la première épreuve, la journée du samedi s’est super-bien passée. C’était plus compliqué le dimanche à cause d’une coupure moteur. Cela n’a pas facilité les choses et je me suis donc retrouvé à une mauvaise position sur la grille. J’ai en plus commis une petite erreur et je n’ai pas su atteindre la demi-finale. J’y suis cependant parvenu lors de la deuxième épreuve. C’est un autre monde que je suis en train de découvrir. Attention, le niveau en Belgique est bon, mais ici, c’est la crème de la crème. Tous les meilleurs pilotes sont de la partie. Mais c’est amusant et agréable d’être en bataille avec des mecs rapides."

À 100% sur la terre

Il faut dire que pour une première année à ce niveau, Arnaud Demelenne n’avait pas mis des objectifs inatteignables dans sa to-do list. "Comme je l’ai dit, j’y allais vraiment pour apprendre. C’est quelque chose de nouveau pour moi. En Belgique, tu roules à 60% sur l’asphalte et à 40% sur la terre. En Europe, c’est simple, vous roulez sur la terre du début à la fin. Le gros objectif, c’était de parvenir à atteindre une demi-finale sur une épreuve. Après deux manches, le contrat est déjà rempli. Là, j’ai juste envie de continuer à aller aussi loin. Et si je peux parvenir à décrocher ma place en finale sur une manche, ce sera vraiment parfait. Le classement général, nous verrons bien après les sept épreuves."

Arnaud Demelenne l’a dit, la surface est différente cette saison. Et pas besoin d’être incollable sur Sébastien Loeb, Thierry Neuville ou Peter Solberg pour comprendre qu’on ne roule pas de la même manière sur la terre ou sur le bitume. "Quand tu roules sur asphalte, c’est beaucoup plus propre, analyse Arnaud Demelenne. Sur la terre, tu as beaucoup de longues glissades que tu dois savoir maîtriser. C’est super-important de toujours bien rester dans les trajectoires. C’est une manière de conduire différente. Et fatalement, plus je roule sur terre, plus j’apprends et plus je me sens à l’aise. Je m’améliore lors de chaque sortie. Ici, j’ai suivi un petit stage de perfectionnement avec un double champion d’Europe. Autant dire que j’ai retenu plein de conseils. Quand un mec pareil vous parle, vous ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez ce qu’il dit et vous essayez de retenir."

Toujours est-il qu’Arnaud Demelenne n’a pas spécialement l’occasion de s’entraîner entre les manches de Coupe d’Europe. "Rouler en Europe, cela représente un sacré budget, dit-il. Il faut faire des choix, je ne peux pas rouler tout le temps. J’essaye de m’entraîner de temps en temps, mais cela reste restreint. J’ai aussi participé à une compétition en Italie un peu plus tôt dans l’année, cela me sert d’apprentissage. La dernière épreuve du championnat d’Europe se déroulera d’ailleurs sur un circuit que je connais bien."

De quoi permettre à Arnaud Demelenne de grimper dans la hiérarchie ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite.