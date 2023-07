”Une chute peu après le départ ne m’a pas permis d’accrocher le bon wagon des élites jouant la troisième place dans cette catégorie, nous expliquait la pilote du team BH-Wallonie Bruxelles, victorieuse avec un peu plus de quatre minutes d’avance sur sa plus proche adversaire. Mais outre le fait d’avoir le plaisir de rouler près de chez moi, devant la famille et les amis, j’ai pu constater que j’étais en bonne condition. Je revenais d’un gros stage sur route dans les Vosges qui m’a fait du bien. Houffalize constitue une bonne reprise VTT, mais aussi un bon test en vue des Mondiaux de Glasgow. J’y serai surtout pour aider les Belges à prendre le plus possible de points UCI pour envoyer le plus de nos coureurs aux Jeux l’an prochain…”

Après Glasgow, il sera normalement question de retour sur route avec son équipe AG Insurance – 23 ans et, peut-être, une Coupe du monde VTT.