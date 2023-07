Armel Body veut prendre du plaisir à Marloie

Parmi les renforts de Marloie cet été, on retrouve Armel Body. Formé du côté de Virton et Eupen, le médian avait ensuite rejoint le FC Liège avant de connaître quelques clubs au niveau national et de revenir à Givry B, en P3 la saison dernière. Douze mois plus tard, Armel Body retrouve donc, déjà, la Nationale. ”Est-ce que je l’aurais cru en allant à Givry B ? Moi, je voulais surtout retrouver le plaisir de jouer au football, raconte celui qui réside à Angleur. Là, je débute une saison charnière avec Marloie. Si je sais retrouver le niveau et revenir encore plus fort en prenant du plaisir, je pourrai me relancer et éventuellement aller chercher d’autres défis. Si cela ne marche pas, le football ne sera vraiment plus la priorité. Mais là, je sens que j’ai repris goût au football. Ce n’est plus une corvée d’aller m’entraîner.”