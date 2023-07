En 2021, elle avait, rappelons-le, été hospitalisée durant deux semaines après avoir été percutée à vélo par une voiture. Le bilan ? Des fractures à l’humérus, au bassin et des contusions au foie.

Cinq mois plus tard, alors que la saison touchait déjà à son terme, la vice-championne de Belgique juniores 2016 en cross remettait un dossard. Le deuxième seulement de sa carrière. Ce qui ne l’avait pas empêchée de gagner le L de Gérardmer en 20-24 ans !

Éléonore André était alors loin d’imaginer qu’elle allait carrément rester sur le carreau toute l’année suivante. Et même plus longtemps. "J’ai été victime d’une fracture de fatigue en 2022. Ensuite, j’ai eu une gêne au pied consécutive à celle-ci. Et en avril dernier, après le semi d’Annecy, on m’a diagnostiqué une tendinite au moyen fessier alors que j’allais partir en stage, explique Éléonore André. J’ai participé à quelques courses, mais en arrêtant après la partie avec le vélo A Gérardmer, l’an dernier, je n’ai même pas su aller jusque-là. J’ai eu une crise de panique dans l’eau, j’avais dû être secourue."

Mais au prix d’une abnégation sans autre nom, elle a fini par voir le bout de son deuxième interminable tunnel.

Elle a failli déclarer forfait la veille

Elle a ponctué son premier enchaînement complet d’une victoire sur le format long (1 500 m, 74 km, 18 km) du Triathlon de la Haute-Meuse. "J’avais déjà recouru à Troyes, mais seulement durant un tour de neuf kilomètres, note la Batifer. À Anhée, le départ était par vagues. Je suis partie loin, j’ai passé mon temps à remonter. J’ai seulement su plus tard que j’étais en tête. À pied, nous devions boucler trois tours. Deux jours avant, j’avais couru 12 km sans douleur. Je pensais courir la même distance cette fois. Mais comme j’étais en tête avec un bel avantage, j’ai continué, en ralentissant un peu l’allure. Mentalement, c’était vraiment difficile de chaque fois renoncer après le vélo. Et ici, la veille, j’ai failli déclarer forfait. Je suis allée repérer le parcours et je ne savais plus passer le grand plateau. Les magasins étaient déjà fermés. Mais des bénévoles ont mis un message sur les réseaux sociaux et grâce à une vidéo, quelqu’un m’a permis de réparer mon engin."

En attendant, celle qui est juriste à l’Adeps, membre de la commission d’éthique de la Ligue francophone et membre de la commission communication de son club, espère en avoir fini avec son pain noir.

Et à Anhée, à peine descendue du podium, elle a filé en stage près de Morzine, dans l’optique notamment d’un… L de Gérardmer en septembre. "Mais cela risque d’être compliqué de faire aussi bien que la première fois. Je serai cette fois-ci en 25-29 ans, une catégorie beaucoup plus forte."

Un parti compliqué certes, mais rien d’impossible pour Éléonore !