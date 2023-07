Les premiers mots de Fabien Valéri, nouveau coach de Virton : "Il va falloir se retrousser les manches"

Alors que le nom de Karim Belhocine a circulé pour occuper le poste et que la direction virtonaise a également rencontré Pascal Carzaniga, sans toutefois donner suite aux discussions, c’est finalement Fabien Valéri qui arrive en Gaume.

Les dirigeants virtonais l’ont annoncé ce vendredi soir, avant la rencontre amicale face à l’US Mondorf. "En espérant écrire ensemble une belle page de l’histoire de l’Excelsior de Virton, glissait Mohamed Hakem, le directeur sportif. Fabien arrive avec une réputation assez forte puisque comme coach, il affiche une moyenne d’environ deux points par match."

Après avoir joué 200 matches sous la tunique du Red Star FC, Valeri a en effet entamé, en 2013, une carrière d’entraîneur, d’abord à l’UJA Maccabi, puis au Paris 13 Atletico. L’an dernier, Fabien Valéri avait repris la destinée du FC Chambly Oise, club de national 2.

Après avoir mené les Camblysiens à la troisième place du podium, le cornac avait décidé de quitter l’aventure. "Cela s’était très bien passé à Chambly, mais j’aspirais et j’aspire toujours entraîner plus haut, raconte Fabien Valéri. Quand j’ai eu vent de l’intérêt du Red Star, club pour lequel j’ai joué 13 ans, il était difficile de fermer cette porte, même s’il n’y avait rien de sûr. Il y avait une possibilité que je me retrouve sans rien et c’est ce qu’il s’est passé, mais je ne regrette rien."

C’est via un contact en commun que le nouveau mentor virtonais s’est retrouvé sur la route de la Gaume. "Il m’a parlé de ce projet, j’ai écouté et nous avons eu pas mal de rendez-vous, glisse l’intéressé. J’ai trouvé cela intéressant. Nous avons approfondi les choses et tout s’est aligné."

En débarquant à Virton, Fabien Valéri sait qu’il devra composer avec un projet encore assez flou pour l’instant. "Mais il y a une volonté de bien faire, ajoute le mentor. Il y a beaucoup de travail devant nous, mais cela ne me fait pas peur. Il a une volonté, un projet cohérent. Il va falloir se retrousser les manches. Je suis assez confiant."

"Le recrutement ? Les choses vont bouger"

De l’Excelsior, le néo-Virtonais avoue ne pas en connaître grand-chose. "Mais cela reste du foot et le foot, je crois le connaître un peu", sourit-il.

Désormais, les Virtonais vont pouvoir accélérer leur recrutement.

"En tant que joueur, je n’aurai jamais signé dans un club sans entraîneur, avoue Valéri. Il est évident que les choses vont pouvoir bouger, désormais et il va falloir faire les bons choix pour que cela colle sportivement, mais aussi d’un point de vue humain."

S’il n’avait, ce vendredi, pas encore discuté avec les joueurs, le nouvel entraîneur a assisté à une séance d’entraînement cette semaine. Il n’a pas non plus coaché l’équipe face à Mondorf puisqu’il donnera sa première séance ce lundi. "Je ne me voyais pas prendre la place de quelqu’un qui a donné plusieurs séances ces derniers jours, justifie-t-il. Moi, je vais regarder et prendre des notes sur l’effectif, les joueurs en test,… Ce n’est pas plus mal. Désormais, nous avons quatre semaines pour être prêts. J’en aurai préféré six. Ce n’est pas beaucoup, mais il faudra faire avec. L’objectif de la saison ? Tout faire pour faire le mieux possible."

Une partie du staff technique a également été annoncée ce vendredi. Valéri débarque avec Benjamin Garault, son adjoint et Diogo Ferreira qui est le nouvel analyste vidéo.