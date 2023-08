Valentin Guillaume va retrouver Virton ce jeudi: "Je ne connais plus grand monde"

Valentin Guillaume, jouer Virton, cela vous fait plaisir ou c’est devenu un match comme un autre ?

Non. Je suis bien sûr très content de jouer Virton, cela reste toujours un match un peu spécial. Mais il faut bien avouer que dans l’effectif actuel, il ne reste plus grand monde de mon époque. Mais c’est toujours cool de jouer son ancienne équipe. Mis à part quatre ou cinq joueurs, je dois dire que je ne connais plus grand monde.

Vous avez suivi ce qu’il s’est passé à Virton durant la trêve ?

Oui, un peu. Je suis encore bien en contact avec Timothy Martin, qui était avec moi à Seraing l’an dernier. J’étais donc un peu tenu au courant.

Vous avez eu peur pour l’avenir de Virton ?

Pas vraiment. Avec Virton, c’est un peu la même histoire chaque été depuis quelques années. Ce n’est pas la première fois que Virton reprend les entraînements bien plus tardivement que les autres, avec des joueurs qui arrivent très tard dans la préparation. Je crois que Virton essaye toujours de s’en sortir comme il peut. Et jusqu’à présent, cela n’a pas empêché le club d’aligner une équipe.

Si Virton vous avait appelé cet été, vous auriez décroché ?

Oui. Mais pour refuser une quelconque proposition. J’ai encore une année de contrat à Seraing, avec une année supplémentaire en option. Je n’ai donc aucune raison de quitter le club.

De bonnes chances d’être titulaire

En préparation, le coach vous a fait confiance. Comment vous sentez-vous ?

La préparation se passe très bien. Nous bossons énormément, mais il faut être prêt pour jouer le SL16 dans quinze jours. Avant Virton, nous avons eu des amicaux face à Metz, au Red Star et Liège notamment. Contre Metz, chaque joueur a eu plus ou moins le même temps de jeu. Mais dans les deux autres rencontres, j’ai été aligné pendant 75 minutes donc, je ne peux pas dire que cela ne se passe pas bien.

Vous occupez quelle place avec le nouveau coach ?

Il me fait jouer comme médian offensif ou bien comme deuxième attaquant, en étant un peu excentré. C’est vraiment la position qui me convient le mieux.

Quelles sont vos ambitions pour cette saison ?

Je sors d’une saison en D1B et d’une saison où j’ai un peu joué en D1A. Cette année, je veux vraiment livrer une grosse saison, m’imposer dans l’équipe et faire parler mes qualités. Je pense qu’il est désormais temps pour moi de m’affirmer. Et je veux être décisif que ce soit comme buteur ou comme passeur.

Seraing est-il dans l’obligation de remonter ?

Je ne pense pas. Mais nous voulons quand même vivre un beau championnat en terminant le plus haut possible. Et au moins faire partie de la première partie de tableau pour jouer les play-off.