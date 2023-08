Plus frais, Meix bat Libramont et s'offre un séjour en Flandre

Les Ardennais, qui disputaient leur troisième match en huit jours, sortaient en plus d’une journée de stage où les organismes n’avaient pas été spécialement ménagés. "Nous avons eu un entraînement samedi en matinée, commente Charles Delmé. Nous avons pris le repas de midi ensemble avant d’aller marcher quelques bornes tous ensemble. Et en fin d’après-midi, avant le match, nous avons encore eu une petite séance. Donc, les jambes étaient logiquement un peu lourdes. Les matches s’enchaînent, mais le coach a aussi décidé de faire tourner. Des garçons vont rentrer de vacances, d’autres ont un peu moins joué, tout le monde aura sa chance durant cette préparation. Mais en tout cas, c’est très positif ce que nous montrons jusqu’à présent."

Ce samedi, Libramont et Meix ont livré une première période spectaculaire. Si les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité, Ardennais et Gaumais avaient quelques regrets. Du côté de Libramont, Delwiche avait manqué deux belles occasions, Perreaux s’était heurté à Pêcheur, tandis que le jeune Oury, bien servi par Blandin, avait vu sa reprise terminer sur le poteau.

Meix, de son côté, n’était pas en reste. Très dangereux sur les phases arrêtées, avec un Thomas Herman qui a servi quelques caviars, les hommes de Philippe Petit ont eu plusieurs fois l’occasion de planter le 0-2. Mais à chaque fois, Delmé était au bon endroit. Le portier a tout d’abord repoussé une frappe de Breda avant de récidiver en remportant son duel avec l’attaquant méchois, venu à sa rencontre. Le dernier rempart libramontois a également claqué une tête de Bechet qui prenait la direction de la lucarne.

En seconde période, le match devient plus décousu. Les pertes de balle sont plus nombreuses et petit à petit, Meix prend le dessus. Sans vraiment être très dangereux, le pensionnaire de D3 fait tourner le cuir et c’est finalement Puffet qui met les siens aux commandes. Si Libramont, où Giboux a terminé avec des crampes, tente le tout pour le tout dans les cinq dernières minutes, c’est finalement Wérard qui fait le break.

Avec cette victoire, Meix continue donc son parcours en Coupe de Belgique. Les Gaumais se déplaceront à Diest (D3) au tour suivant. "Même si c’est un long déplacement, je souhaitais encore avoir un match de compétition avant la reprise du championnat, raconte Philippe Petit. Cela nous permet de continuer notre préparation. J’aime autant rouler, mais avoir un vrai match à se mettre sous la dent. Là, j’ai encore un peu de mal à intégrer les nouveaux, mais cela va venir, c’est une question de temps. Si je suis content de cette première sortie officielle ? Cela pourrait être mieux. Beaucoup mieux même. Dans le premier quart d’heure, nous avons donné trop de ballons à Libramont. Je trouve que c’est une belle équipe, jeune, rapide, qui montre pas mal d’enthousiasme. Nous aurions dû mener 0-2. En seconde période, Libramont a baissé physiquement. Logique car cette équipe enchaîne les matches et avait quelques absents."

Libramont: Delmé, Bourgeois (65e, Guillaume), Jérouville, Robinet, Roemans (51e, Grandjean), Perreaux (79e, Gillet), Thilmant (79e, Van Autgaerden), Giboux, Delwiche, Blandin, Oury (51e, Noppe).

Meix: Brolet, Day (46e, Déom), Bechet, Blaise, Schmit, Laurent (66e, Thomas), Puffet, Limpach (46e, Wérard), Breda, Dewalque, Herman (80e, Erdeljan).

Arbitre: Guillaume Chaspierre.

Les buts: Day (14e, 0-1), Giboux (39e, 1-1), Puffet (75e, 1-2), Wérard (90e, 1-3).

Avertissement : Jérouville