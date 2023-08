Au repos, Frère pensait en prendre six

Lors des tirs au but, comme à Oppagne au tour précédent, Houffaloise a fait la différence. Grâce notamment à un bon Steven Frère entre les perches. “C’est un peu du quitte ou double dans une séance de tirs au but, juge l’ancien portier de… Mormont. Si j’ai un truc ? Je regarde bien la position du tireur et puis, je choisis un côté. Cela a bien marché. ”

Au prochain tour, Houffaloise recevra le Racing Mechelen, pensionnaire de D2. Pour un nouvel exploit ? “Tâchons d’abord de prendre du plaisir et nous amuser. En espérant ne pas prendre trop de buts, sourit Steven Frère. Après, avec la magie de la Coupe, on ne sait jamais. Avec les matches de coupe de la Province, nous avons un programme chargé, mais je préfère cela à des amicaux. “

Arrivé à Houffaloise cet été, Steven Frère pensait arrêter le football. ” Voici deux mois, jamais je n’aurais cru reprendre, admet le dernier rempart des Nordistes. Dans ma tête, j’avais tourné le bouton du football. Je pratiquais la course à pied et le VTT afin de me préparer pour un trail de 70 kilomètres. Et puis, la proposition d’Houffaloise est arrivée. J’ai des amis dans ce club et je me suis directement bien senti. Cela se passe très bien. Franchement, si je ne m’amusais pas, cela aurait été difficile de recommencer. Mais comme ce n’est pas le cas, c’est facile.”