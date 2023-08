1000 bornes dans les cols suisses pour Nicolas Day

D’un point de vue pratique, sur le parcours, les participants retrouvaient huit bases de vie. “Pour dormir, se changer, prendre une douche ou manger un coup, dit Nicolas Day. La première se trouvait après 200 bornes. Ensuite, c’était tous les 120 kilomètres plus ou moins. Mais avec un tel dénivelé, vous mettez entre huit et neuf heures pour passer d’une base à l’autre. Pas trop dur de repartir après s’être arrêté ? Oh si. Les deux premières fois, je suis reparti quasiment directement, donc cela allait. Ensuite, l’idée, c’était d’arriver vers 19 h, de se reposer pendant quatre heures et de repartir vers 1 h du matin. Là, c’est difficile de reprendre la route. Mais bon, tu te dis que plus vite tu repars, plus vite tu auras terminé (rires). Le dernier jour, c’était vraiment compliqué. Est-ce que j’ai eu envie d’arrêter ? Non. Dans le tout dernier col, j’ai souffert. Mais je savais que l’arrivée était proche. Et je savais aussi que j’étais largement en avance au niveau des délais. Donc, dans le pire des cas, je pouvais m’arrêter un peu. ”

Une razzia dans les boulangeries

C’est la première fois que Nicolas Day réalisait un tel défi. “J’ai déjà participé à un Ironman par exemple, mais un effort aussi long, cela ne m’était jamais arrivé. Je ne savais pas non plus comment allait réagir mon corps sur un effort pareil. Faire du sport sans vraiment dormir, c’était nouveau pour moi. Pédaler la nuit ? C’est bien. Tu n’as pas trop de trafic et tu ne vois pas ce qu’il se passe devant toi. Tu ne te rends pas compte des pourcentages. Le plus dur, c’est le lever du soleil. Là, je peux vous dire que quand vous arrivez à la boulangerie pour prendre le petit-déjeuner, vous vous faites plaisir. Pendant trois jours, j’ai bouffé des cochonneries (rires). ”

S’il a réalisé ce challenge tout seul, Nicolas Day a terminé avec un participant allemand. ” À la première base, j’étais avec les deux premiers du classement. Mais eux, ils ne dorment pas, sourit Nicolas Day. Un peu plus loin, je suis tombé sur un Allemand. Je lui ai dit que j’allais reprendre la route, mais il m’a conseillé d’attendre. Et finalement, nous sommes restés ensemble jusqu’à l’arrivée. Dans un effort pareil, c’est rare de trouver quelqu’un qui pédale plus ou moins à ton rythme. Ma préparation ? Depuis janvier, j’ai 14 500 kilomètres au compteur. Les deux derniers mois, j’ai réalisé de grosses sorties. Je suis aussi parti dans les Vosges et dans les Alpes pour avoir du dénivelé même si c’est aussi possible de s’amuser dans la région.”

Rentré en Belgique directement après l’arrivée, Nicolas Day ne le cache pas, les jambes sont lourdes. “Je suis vraiment fatigué et j’ai du mal à m’en remettre, nous confiait-il en milieu de semaine. Je n’ai plus de sensations dans les doigts par exemple. La nuit, j’ai encore bien quelques hallucinations, je me vois encore sur le vélo. J’ai vraiment puisé loin dans mes réserves. Là, le mot d’ordre, c’est du repos même si j’ai un triathlon de prévu début septembre. Un objectif en 2024 ? Un triathlon longue distance. Un défi comme celui de cette année, je le referai peut-être, mais plus tard. Là, je vois que je n’ai pas assez profité de ma famille. Le foot ? C’est terminé. Le souci, c’est que j’aime faire beaucoup de choses. Attention, j’aime encore jouer au football, mais ce n’est pas correct vis-à-vis des équipiers. J’ai besoin de ma sortie à vélo du week-end. Et je me vois mal arriver jouer en étant fatigué. Je reste affilié à Meix, je pourrai toujours jouer avec mon père en réserves et j’irai sans doute m’entraîner une fois par semaine avec la B pour voir les copains et boire un verre le jeudi soir, mais cela s’arrête là. ”