Lola, à Jérusalem, vous avez pris la 9e place des championnats d’Europe U20 au saut à la perche. Mais vous étiez déçue, non ? Vous espériez mieux ?

Je suis déçue de ne pas avoir sauté plus haut, oui. À l’échauffement, j’étais bien dans le coup. On utilise un élastique et non une barre et j’étais la seule à ne pas le toucher. Au bout du compte, je suis un peu dégoûtée, mais on sait ce qu’il faut travailler.

C’est ce changement de perche qui vous a été néfaste ?

Oui. Il était nécessaire d’en prendre une plus dure à 3,90 m ; les conditions l’exigeaient. Le hic, c’est que lorsque je change ainsi, je force les choses, je saute un peu en “bourrin” (sic) et je replonge dans mes anciens défauts.

C’est-à-dire ?

Une mauvaise utilisation du bras inférieur notamment. Avec Olivier (NDLR: Boulanger, son coach), on pense à retravailler ma course d’élan, passer à 16 foulées plutôt que 14, ce qui doit m’offrir plus de liberté dans mon impulsion.

Dans la forme que vous déteniez à Jérusalem, vous auriez dû battre votre record actuel (4,04 m) ?

Oui. Je pense d’ailleurs que si on n’avait pas arrêté les qualifications à 4 m le mardi, je l’aurais battu à ce moment. J’enchaînais de très bons sauts. Maintenant, je ne suis quand même pas totalement mécontente. Quand j’ai regardé la start-list, j’étais la 16e performeuse du lot. Donc, sur papier, je n’avais pas ma place parmi les 12 finalistes et au bout du compte, je finis 9e. Je garde un goût amer de la finale, mais tout n’était pas négatif pour autant.

Retard technique

En 2020, vous étiez n° 1 mondiale en U16. Depuis lors, plusieurs filles vous ont dépassée et certaines flirtent avec les 4,20 m. Cela signifie que vous payez toujours les conséquences de cette fracture de fatigue et de cette opération qui vous ont forcée à une longue interruption ?

Oui, le retard se remarque surtout au niveau technique. J’ai été interrompue à un âge où on travaille et développe beaucoup l’aspect technique. Je ne suis pas nulle part bien sûr, sans quoi je ne franchirais pas 4 m, mais je vois bien que certaines sont plus avancées que moi dans la gestion des pétits détails qui autorisent le saut parfait.

Vous avez changé d’entraîneur aussi. Cela a pu influer sur votre progression ?

Je ne pense pas. J’ai rejoint Thierry Darquennes quand Olivier a décidé de faire un pas de côté. Thierry est un très bon entraîneur, qui m’a appris beaucoup de choses. Le problème, c’est qu’avec ma blessure, on n’a pas pu suffisamment mettre en pratique ce qu’il m’enseignait. Après, quand Olivier a repris du service, je suis logiquement revenue vers lui parce qu’il y a une complicité de malade entre nous.

Votre saison touche à sa fin ?

Là, je prends une petite pause, je vais partir en vacances, puis je disputerai les championnats de Belgique espoirs-juniors en septembre, mais sans préparation spécifique. Et je terminerai sans doute par un heptathlon à Schaerbeek, juste pour le fun, parce que j’aime bien toucher à toutes les disciplines.

Les Mondiaux et 4,20 m

Au point que vous pourriez plus tard vous orienter vers les épreuves combinées ?

Non, ce ne serait pas compatible avec la perche. C’est du pur amusement, rien d’autre.

L’an prochain, il y aura les Mondiaux U20…

Oui, j’espère en être et atteindre là aussi la finale. Je ne serai plus parmi les plus jeunes, je serai en compagnie de filles nées en 2006 et plus en 2004 (NDLR: elle est de 2005). Et je garde en tête l’idée de franchir 4,20 m.

Et pour ce qui concerne les études ?

Je viens de finir ma rhéto via le jury central et je vais entamer un bachelier en comptabilité à Libramont. Cela me permettra de continuer à m’entraîner avec Olivier.