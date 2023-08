Déom n’a pas manqué sa deuxième chance avec Habay

Au quatrième tour, Habay rencontrera Destelbergen, une équipe de première provinciale en Flandre. Un match que les Habaysiens auront l’occasion de jouer à la maison. “Nous avons encore une belle carte à jouer, avoue le latéral gauche. Les autres années, nous devons toujours nous taper des déplacements de l’autre côté de la Belgique. Cette fois, le tirage a été favorable. À nous d’en profiter. D’autant plus que le comité a réalisé un travail colossal sur le terrain. On l’a souvent critiqué l’an dernier, mais notre espace de jeu est désormais superbe. Et il tient bien le coup. Tout le monde a été très étonné de voir le billard dont nous disposons.”

Notons que si Habay passe encore ce week-end, le tour suivant sera à nouveau à la maison. Idem pour le sixième tour. “À nous d’en profiter. C’est toujours plus gai de jouer des matches officiels, commente l’ancien joueur de Libramont et Givry. Mais nous ne sommes pas encore là.”

Le club veut monter

On l’a dit, Habay a dû passer par la séance des tirs au but pour vaincre Geel. Et Guillaume Déom faisait justement partie des tireurs. “À un moment, je pense qu’il faut savoir prendre ses responsabilités, explique celui qui travaille comme kiné dans la vie de tous les jours. Il n’y avait pas spécialement de joueurs qui étaient désignés avant le match. Le coach a demandé comment nous nous sentions. Moi, j’ai dit que j’étais prêt à tirer.”

Et finalement, Guillaume Déom a tiré deux fois. La première fois, le portier a repoussé sa tentative. Mais comme ce dernier n’avait pas au moins un pied sur la ligne au moment du tir, le coup de réparation a dû être retiré. Et cette fois, Guillaume Déom n’a pas tremblé. “J’étais content d’avoir une deuxième chance, sourit Guillaume Déom. Je m’étais dit que j’allais tirer plus ou moins au centre. Plusieurs gauchers avaient déjà tiré avant moi, je ne voulais pas frapper à la même place. Le gardien n’a pas vraiment bougé et il a arrêté mon ballon. Ce que je me dis au moment de retirer ? Pas grand-chose. Vous savez, tout se passe très vite, donc, tu n’as pas le temps de réfléchir. J’ai décidé de ne pas changer ma manière de tirer. J’ai frappé plus ou moins au même endroit. Mais en mettant plus de puissance. Et c’est rentré.”

Après avoir raté la montée sur le fil la saison dernière, à cause d’un revers face à Tournai au dernier match du tour final, Habay semble encore plus costaud cette saison. “Dès le départ, j’ai senti que l’intensité était beaucoup plus élevée, admet Guillaume Déom. Le noyau est plus complet. Les entraînements sont plus intensifs. Nous sentons que nous avons encore passé un cap. Cela ne peut que tirer le groupe vers le haut. La montée cette année ? Nous voulons monter en effet. Dès le départ, le coach a tenu ce discours. Aussi bien en interne que dans la presse. Je pense qu’une accession à l’étage supérieure est la suite logique. Le club a un projet avec des nouvelles infrastructures, un projet qui avance bien. Monter serait donc une bonne chose.”

Notons que les Habaysiens disputeront une joute amicale face à Virton ce mercredi soir. La rencontre débutera à 20 h au Faubourg d’Arival. Un test encore plus costaud pour les Habaysiens.