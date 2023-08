Liam Genève, comme dans un rêve

Originaire d’Ethe, citoyen de Virton depuis ses 11 ans, affilié chez les Verts depuis l’âge de 6 ans, issu d’une famille de supporters de l’Excel (son grand-père, Paul Laurent, est un fidèle des Verts de Gaume depuis des années), le jeune Liam Genève (18 ans) tire bien profit des difficultés actuelles de l’Excel pour étoffer son noyau. Auteur déjà de deux buts en préparation, il a disputé son premier match officiel en équipe fanion samedi et inscrit au passage sa première rose, à la réception d’un bon centre de Thibaut Lesquoy, autre produit du cru. “C’était un peu un rêve, confiait-il à la sortie du vestiaire, boitillant encore un peu après avoir pris un coup sur le mollet qui a nécessité son remplacement (mais ne devrait toutefois pas l’éloigner longtemps des terrains). Depuis que je suis tout petit, je regarde les matches de l’Excelsior depuis les tribunes et là, j’étais titulaire. Je me suis dit, c’est ma chance, je dois tenter de la saisir en évitant toute pression négative. Je suis content de ce but, bien amené par Thibaut, mais j’étais un peu triste de devoir sortir et surtout très nerveux en fin de match sur le banc.”