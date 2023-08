Mboyo, de zéro à héros à Virton ?

Pelé, vous convenez que c’est un autre Mboyo qu’on voit à l’œuvre depuis le début de la préparation ?

”Non, je ne suis pas vraiment d’accord. Vous savez, la saison passée, quand je suis arrivé, l’équipe ne tournait pas, tout le monde se cherchait un peu, le manque de confiance était criant. Le mal était profond. Il y a eu un changement de coach, des nouveaux joueurs et au bout du compte, on a failli combler un retard de huit points. Il n’y a pas eu que du négatif la saison passée. Le changement tient aussi à la préparation. J’étais un peu blessé quand j’ai débarqué l’hiver dernier. Là, j’ai pu faire une préparation complète avec le groupe.”

Vous avez le sentiment de devoir prouver quelque chose à des supporters qui étaient pour le moins remontés en fin de saison dernière ?

”Leur réaction au dernier match était légitime, mais avant cela, pendant les rencontres, on a toujours senti leur soutien. De toute façon, les critiques font partie du foot. Je n’ai plus 20 ans, elles ne m’atteignent pas. On a peut-être des attentes élevées par rapport à mon passé, mais je ne crois pas que j’ai encore quelque chose à prouver. Je ne change pas, j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, d’aider l’équipe. Parfois, ça réussit, parfois moins. Et je vous assure que lorsque les supporters sont déçus de moi, je le suis plus encore.”

Et la mentalité du groupe, elle est meilleure cette année ?

”Honnêtement, le groupe vivait bien quand je suis arrivé la saison passée. Maintenant, c’est toujours pareil, quand vous jouez le maintien, les nerfs sont plus tendus. Ici, c’est comme à la rentrée des classes : nouveau groupe, nouveau staff, nouvelle direction. On repart d’une feuille blanche, avec un mix de jeunes et de quelques joueurs expérimentés. J’espère que ça va bien se passer.”

”Hesperange, je ne le sentais pas”

Vous auriez pu passer dans les rangs d’Hesperange cet été. Pourquoi avez-vous refusé ?

”Je ne le sentais pas trop. Un noyau de 40 joueurs ! Et je préfère jouer à Virton, dans un stade bien garni. En ce sens, la BGL Ligue ne m’attirait pas trop. Nous sommes descendus, j’ai ma part de responsabilités, je dois maintenant essayer de relancer l’équipe.”

Une équipe que vous n’hésitez pas à secouer quand cela s’avère nécessaire. Comme samedi, à la mi-temps à Pelt…

”C’est naturel. Depuis quelques temps déjà, où que je joue, je suis le plus ancien ou les d’un plus anciens du groupe. J’essaie de jouer mon rôle de guide. Et puis, j’ai toujours été comme ça, même à 20 ans. J’ai porté le brassard à Saint-Trond, à Gand, à Coutrai. Maintenant, c’est Thibaut (NdlR : Lesquoy) qui le porte et il fait ça très bien, il sait dire les choses aussi. Mais si je sens que je peux aider l’équipe de la sorte, je le fais.”

Vous avez connu la N1 avec Visé. Cette équipe de Virton vous semble armée pour bien y figurer ?

”Difficile à dire. Les équipes adverses changent beaucoup d’année en année. À Virton, on a procédé à beaucoup d’essais, l’équipe est encore en construction, mais elle a tout de même aligné de bons résultats et elle a montré, en Coupe et même en étant remaniée par la force des choses, qu’elle avait du caractère. Je pense qu’il faudra attendre deux ou trois matches pour mieux situer notre valeur.”

Des supporters du club

Le deuxième de ces matchs, ce sera contre Visé, votre précédent club. Une rencontre particulière ?

”Non. Je n’y suis pas resté très longtemps. De plus, elle a complètement changé de visage. Je n’y connais plus guère que José Riga, l’entraîneur.”

Si vous ramenez un bon résultat de l’Antwerp, il devrait y avoir du monde pour ce premier match à domicile…

”Tant mieux. Mais je ne suis pas surpris. À Virton, les supporters sont des supporters du club. Peu importe qui joue, peu importe la division, ils sont fidèles. On va faire en sorte qu’ils viennent encore plus nombreux.”