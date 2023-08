Un Virton inspiré s’impose sans difficulté face aux U23 de l’Antwerp

Une sorte de retour aux sources. Le 23 mai 2019, Virton s’imposait nettement sur la pelouse du Lierse et fêtait ainsi son accession à la Division 1B devant 2 000 spectateurs. Un peu plus de quatre ans plus tard, c’est sur cette même pelouse que les Gaumais faisaient leur retour à l’échelon inférieur. Devant une assistance bien plus clairsemée cette fois puisqu’on ne dénombrait guère plus de 80 personnes dans les tribunes de la chaussée du Lisp, les fans anversois préférant le confort de leur petit écran pour suivre les aventures de leur équipe fanion en Champions League.