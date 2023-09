Yannis Mbombo, le globe-trotter, est revenu à Virton pour se stabiliser

Yannis, on imagine que vous êtes satisfait de votre prestation ?

"Oui, très content. D’abord parce qu’on gagne et puis, pour les sensations que j’ai pu ressentir."

Pourtant, de prime abord, ce n’était pas évident. Depuis quand n’aviez-vous plus disputé une rencontre officielle ?

"C’était en avril. Mais j’ai fait en sorte de bien me préparer depuis lors. J’ai rejoint le groupe des Free Pro Players (NdlR : professionnels sans contrat) à Zottegem. On s’est entraîné et on a disputé des matches amicaux, cela permet de rester dans le rythme."

Vous étiez avant cela en Indonésie, où vous avez joué six mois pour le RANS FC à Djakarta. Qu’est-ce qui vous a ramené en Belgique et à Virton en particulier ?

"D’abord, j’avais envie de stabilité, de revenir au pays. Cela fait quasiment trois ans que j’enchaîne les contrats de six mois (NdlR : Lausanne, Vilafranquense, Lyon-la-Duchère, Virton, Brasov, RANS) et c’est difficile en termes de confiance, d’automatismes. À un moment, on a envie de se poser davantage. Virton m’a sollicité, je connaissais la maison et j’ai accepté un contrat de deux ans."

Vous connaissez la maison, mais elle ne doit pas vous avoir laissé un grand souvenir…

"Quand je suis arrivé la première fois (NdlR : de janvier à juin 2022), le club était dans une situation délicate, il a fini dernier d’ailleurs avec une équipe constituée à la hâte en début de saison. C’était assez instable de surcroît et c’est difficile de créer un climat serein dans ces conditions."

Il vous semble plus serein désormais ?

"Oui."

Et jouer un échelon plus bas ne vous dérange pas ?

"Non. D1 A, D1 B, Nationale 1, peu importe la division, le plus important, c’est de s’épanouir."

Et de montrer cette fois ce que vous valez vraiment ?

"Clairement. J’ai 29 ans, ma carrière n’est pas finie et j’ai encore envie de retrouver le plus haut niveau. Vous savez, quand on a touché le sommet, on a envie d’y retourner."





Avant de revenir à Virton, vous avez joué une demi-année à Djakarta. Un choix surprenant pour un footballeur. Comment avez-vous abouti là-bas ?

"Vous connaissez le monde du foot : avec les agents, vous pouvez vous retrouver dans n’importe quel coin du globe. J’ai eu cette proposition ; d’anciens équipiers, connus lorsque j’évoluais au Portugal, se trouvaient aussi en Indonésie et m’ont assuré que je ne serais pas déçu."

Et ils avaient raison ?

"Oui. Je n’avais jamais mis les pieds dans cette partie du globe, mais j’ai découvert un climat agréable et une vie relaxante, apaisante, un superbe pays. Je suis allé deux fois à Bali et je me suis dit que certains s’y rendaient en vacances alors que moi, je pouvais être là rien que pour le boulot."

C’est donc le tourisme qui vous intéressait, plus que le foot indonésien ?

"Non (rires). Le foot était quand même la principale raison, mais si on peut combiner les deux… On jouait souvent dans des stades bien garnis, de 20, voire 30 000 personnes."

Vous auriez pu y rester alors ?

"Oui, mais comme je l’ai dit, j’avais à cœur de revenir au pays, de me stabiliser. Cette expérience-là était agréable, d’autres ont été moins réussies, comme en Roumanie par exemple. Parfois, vous faites des mauvais choix, parfois ça se passe bien, mais on vous propose mieux. Désormais, je suis à Virton et j’espère qu’on va confirmer l’impression laissée face à l’Antwerp."