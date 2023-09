Fabien Valéri, le coach virtonais, faisait grise mine après la partie. "On a tout fait pour qu’ils gagnent, pestait le Français. D’abord, on se déconcentre totalement après le 1-0. Après, alors qu’on est occupé à archi-dominer, il y a cette carte rouge évitable. Anas (NDLR: Namri) ne peut pas réagir comme cela près du juge de touche. Puis on reprend, on essaie de réorganiser l’équipe en infériorité numérique et on concède deux buts plein axe, en raison d’une passivité incroyable. Faire mieux pour aider nos adversaires, je crois que ce n’était pas possible. Déjà à Pelt, on avait manqué de métier sur certaines phases et j’avais averti les joueurs en ce sens. C’est dommage, on avait tout en mains. On a plutôt bien fini le match, mais on était aussi contraint d’ouvrir le jeu et de prendre des risques."

Namri: "C’est de ma faute"

L’exclusion d’Anas Namri a clairement orienté cette partie. L’arrière droit virtonais, incisif sur son flanc, reconnaissait qu’il aurait dû éviter sa 2 carte jaune. "C’est de ma faute si on perd, avouait l’ancien Stéphanois qui a écopé là de sa première carte rouge chez les seniors. Après avoir pris ma première jaune, j’aurais sans doute dû temporiser plutôt que de me lancer dans un tackle. Je mets le pied sur le ballon, mais l’arbitre a jugé qu’il y avait trop d’intensité."

Avant cela, il aurait pu bénéficier d’un penalty. "Mon adversaire me retient par le bras au niveau de la tête, assurait-il, au même titre que bon nombre de spectateurs placés tout près de la phase. Ensuite, je centre, un défenseur dévie, il y a clairement corner, mais l’assistant indique un coup de pied de but, d’où ma colère à son égard. C’est clair que mon exclusion a tout changé. À onze contre onze, on gagne à tous les coups. On avait plus d’occasions, on passait bien sur les flancs et leur gardien a réussi quelques belles parades. Malgré la défaite, c’est prometteur, comme notre match à l’Antwerp. Et en Coupe, on a montré qu’on avait le bon état d’esprit. Si on poursuit de la sorte, ça va bien se passer."