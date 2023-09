Habay aurait pu tomber dans le piège gouvyon

Jusque-là, il n’y en avait eu que pour les Habaysiens. En matière de possession de balle du moins, car les hommes de Samuel Petit, malgré cette mainmise sur le jeu et une supériorité technique évidente, ne parvenaient pas encore à mettre Regnier à contribution.

Il a fallu un coup de pied arrêté pour cela, ponctué par un heading de Vialette sur la barre et une reprise de Molinari détournée par un défenseur devant la ligne.

C’est un autre corner qui, quelques minutes plus tard, a permis aux Gaumais de déflorer la marque. Un peu chanceusement, à vrai dire, puisque c’est une reprise un peu manquée de Lamotte qui a bénéficié à Molinari et surtout à son crâne, bien plus élevé sur cette phase que celui des défenseurs gouvyons.

Le plus dur était fait. Du moins, c’est ce que l’on observe généralement dans ce genre de rencontre aux allures d’attaque-défense. Des essais de Serwy, Copette, Molinari, contrés ou détournés par Regnier, confirmaient d’ailleurs la tendance dans la foulée, laissant cette impression que les Oranges, à force de courir derrière le ballon, allaient finit par abandonner trop d’espaces et laisser les Habaysiens s’orienter vers un large succès.

Une simple impression cependant que Grommen aurait pu infirmer totalement juste avant la rentrée aux vestiaires si, abandonné par la défense locale à 6 m du but, il avait mieux exploité un service d’Adam sur coup franc.

Le tout premier de Gillet

Refroidis peut-être par cet avertissement sans frais, fatigués sans doute des efforts fournis en semaine et précédemment en Coupe de Belgique, les hommes de Samuel Petit allaient se contenter ensuite d’une gestion qui aurait pu être de mauvais aloi si Gouvy avait mieux joué les coups en contre. Tandis qu’Adam et Burton se sortaient progressivement de l’éteignoir sous lequel ils étaient placés au premier acte et que Geurde se libérait un peu plus de l’emprise de l’arrière-garde adverse, il aurait suffi en effet que les hommes d’Alain Colomberotto ajoutent précision et lucidité à leurs sorties de zone pour envoyer l’un des favoris de la série dans un piège dont il se serait difficilement extrait.

Flairant le danger, Samuel Petit a réagi de la façon la plus appropriée qui soit: en injectant du sang neuf dans son onze, Gillet, Monaville, Toussaint et un Duracak très combatif entrant tour à tour dans la bagarre. Et c’est le premier nommé qui s’est chargé d’assurer définitivement le succès des siens en inscrivant son premier but en championnat pour Habay.

La victoire locale, au final, ne se discute certes pas, mais avec un peu plus d’adresse, et peut-être d’audace, les Gouvyons auraient pu donner une autre tournure à ce derby.