”Il n’y a pas eu photo… D’abord, je voudrais mettre en avant la valeur de notre adversaire, Richelle. Peu d’équipes viendront gagner ici (NDLR, à Visé), mais quand un coach connait la valeur de son équipe, il peut dire que ses gars n’étaient pas du tout à la hauteur dimanche…”

Malgré l’absence de 4 titulaires, les Baloûches ont présenté une bien pâle copie, se retrouvant menés 3-0 avant que Devresse ne sauve l’honneur, mais le jeune Sylla plantait, encore, sa 2e rose de l’après-midi pour faire 4-1 alors que Boulton et Meys avaient, déjà, activé le marquoir visité au premier acte…

”S’il y avait un gars à retirer du lot, ce serait… Desseille mon gardien. C’est tout dire ! On a fait des cadeaux, surtout sur les 2 premiers buts. Nous ne sommes pourtant pas au mois de décembre… ?, ironisait encore Jacquemart avant de conclure. On a fait une belle préparation et de bons matchs en coupe de Belgique, mais ici, on est revenu dans le sérieux, dans la D3. Peut-être que nous nous sommes vus trop beaux ?”

Il faudra, absolument, remettre les pendules à l’heure, samedi (20 H), face à Longlier.