Éliminés par Beveren, les Virtonais ont manqué un peu de muscles

Et cela s’est senti. Encore plus quand Lupano, titulaire pour la première fois dans les rangs locaux et auteur d’un bon début de rencontre, a dû céder sa place après 22 minutes seulement, victime d’une blessure au genou à la sortie d’un tackle.

Déjà privé de Goteni, forfait de dernière minute (tout comme Mbombo), et de Droehnle, suspendu après sa double jaune reçue au tour précédent, l’Excelsior se retrouvait ainsi avec une arrière-garde dont la taille moyenne ne devait pas dépasser le mètre 80.

Orchestrée par Lesquoy (dans une position inhabituelle d’arrière central) et Guillaume, elle a pourtant tenu le choc, ne concédant qu’un but, évitable d’ailleurs, même si De Ridder, préféré à Martin entre les perches, comme lors du tour précédent, fut à deux doigts de sa perte sur des tentatives de Servais, Coopman, Salech (en 1re période), Hrncar ou Kyeremateng (après le repos).

Mais c’est l’ensemble de la phalange virtonaise qui aura manqué d’arguments physiques face à une équipe dont le jeu, assez stéréotypé et souvent orienté vers le solide avant-centre Salech, n’était pourtant pas de nature à la déstabiliser outre-mesure.

L’oubli fâcheux de Gomes

Timides offensivement au premier acte, les hommes de Fabien Valéri ne sont pas parvenus à inquiéter Deman, le portier waeslandien, avant le repos. Il a fallu l’apport du jeune Vitris dans le couloir droit pour secouer davantage l’équipe visiteuse. Un peu timide après son entrée au jeu à la 22e minute (après la blessure de Lupano donc), l’ailier droit virtonais, seul dans son couloir au sein d’une équipe alignée en 3-4-2-1, fut bien plus tranchant ensuite et il allait amener la seule véritable occasion locale à 20 minutes de la fin.

Mais laquelle ! Après avoir grillé trois hommes dans un raid digne de Jan Ceulemans version Belgique – Hongrie 82, Vitris servait Gomes dans l’axe, mais celui-ci préférait se retourner pour frapper sur Deman alors que De Almeida, seul à 8 m de la cage, ne demandait qu’à recevoir le ballon en pleine course. Un simple service au n°9 virtonais sur cette action et c’était but à tous les coups !

Dopés moralement, qui sait ce que les Virtonais auraient pu réussir alors ? Ils s’en mordront les doigts car ils ne parviendront plus vraiment à inquiéter le dernier rempart adverse par la suite, leurs dernières passes manquant souvent de justesse.

Les voilà donc hors de l’épreuve. Reste à se concentrer sur un championnat dans lequel ils ont montré, à la faveur des deux premières journées, qu’ils peuvent jouer un rôle intéressant.