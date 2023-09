Marloie dans le doute, Longlier trace sa route

Damien Tucci l’avait dit, il voulait voir son équipe développer son jeu. Le mentor longolard a été entendu. Plus offensif que face à Elsaute et Huy, le groupe de Damien Tucci a pris confiance et ne s’est pas caché.

Emmené par un Debehogne en feu sur son flanc, Longlier aurait pu ouvrir le score si Desseille ne s’était pas envolé pour repousser un obus de Dufrasne qui prenait la direction de la lucarne.

Si Marloie pensait avoir fait le plus difficile en prenant l’avance, Longlier n’a finalement jamais douté. En profitant des largesses défensives et d’une ligne médiane où des garçons comme Jadot, Nkokolo ou encore Mohimont ont eu énormément de déchets, les promus ont inversé le cours du match en quelques minutes à peine. “Nous évoluons en 4-4-2, dans le même système qui a bien marché en Coupe, mais là, nous n’arrivons pas à trouver l’homme libre, regrettait Frédéric Jacquemart. Nous allons discuter pendant la semaine. Dans le jeu, nous ne montrons plus rien et c’est embêtant. Beaucoup trop de joueurs évoluent en dessous de leur niveau. Maintenant, nous avons quatre grosses occasions malgré tout.”

En effet, sans bien jouer, Marloie aurait pu recoller au score. Une reprise de Jacquemart a tout d’abord terminé sa course dans les bras de Scheid avant que Minthe, parti dans la profondeur, ne se heurte à la bonne sortie du portier.

De la précision

Après s’être fait remonter les bretelles à la pause, les Marlovanais poussent en début de seconde période en multipliant les corners, mais la plus grosse opportunité est pour Lahrach, sur un centre de Debehogne.

Toujours aussi brouillon, Marloie a encore deux occasions d’égaliser. Sur la première, Jacquemart voit sa tête heurter le haut de la barre. Sur la seconde, la tête de Lambert termine sur le pied de Scheid, auteur d’un arrêt déterminant. C’est finalement Lahrach qui fixera le score d’une frappe hors de portée de Desseille après avoir eu tout le temps de contrôler dans le rectangle. “Nous avons livré le match qu’il fallait, savourait Damien Tucci. Nous travaillons beaucoup et nous sommes récompensés. Ce n’était peut-être pas très beau en seconde période, mais nous repartons avec les trois points. Je m’attendais à davantage subir, mais je ne m’attendais pas voir mes joueurs être aussi précis tactiquement et techniquement. C’est notre match le plus abouti de la saison. C’est notre première victoire en D3, nous allons la savourer.”

Longlier, qui s’est parfois débarrassé un peu trop vite du ballon en seconde période, décroche donc son premier succès de la saison et est lancé dans ce championnat. Un succès que les Longolards voudront confirmer face à Sprimont. Marloie, lui, aura fort à faire sur le terrain de Huy. “Et nous jouerons comme les équipes de la colonne de gauche, en fermant le jeu et en repartant vite vers l’avant”, souriait Frédéric Jacquemart.