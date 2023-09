Fabien Valéri, une garantie de succès jusqu'ici

Monument au Red Star

Formé au Red Star à partir de 13 ans, il y a intégré le groupe pro, alors en Ligue 2, douze ans plus tard. Il y a disputé neuf saisons, comme milieu de terrain. Avec 220 matches officiels à son actif, il est le 5e joueur le plus utilisé dans l’histoire du club parisien.

Jusqu’en D1 portugaise

Il a ensuite rejoint le Portugal. D’abord deux saisons en D2, à Naval, puis une autre en D1, à l’Academica de Coimbra. "Sous les ordres d’Artur Jorge (NDLR: ancien coach du PSG), précise-t-il. Après deux bonnes saisons en D2, quelques clubs de la 2e partie de tableau de D1 m’avaient sollicité. J’ai choisi Coimbra parce que ça m’évitait de devoir déménager. J’ai affronté le Porto de Mourinho qui allait remporter la Champions League un an plus tard. Je suis rentré en France ensuite. Mon premier fils est né au Portugal et ma femme commençaità a voir le mal du pays."

Équipier de Giroud

Il a ensuite porté les couleurs de Cannes, du Paris FC, d’Istres, où Olivier Giroud était son équipier, de Chastres, du Paris FC encore et, pour finir, de Viry-Châtillon où il a arrêté sa carrière à 37 ans, en National 2.

Domenech et Lemerre

S’il n’a joué qu’un an en D1, il n’a pas de profond regret. "On ne refait pas l’histoire. Quand j’étais au Red Star, j’ai tout de même eu droit à une sélection avec l’équipe de France espoirs, alors entraînée par Raymond Domenech. C’était au tournoi de Toulon. Mais j’étais réserviste. Il faut dire qu’il y avait là des garçons comme Makelele, Micoud ou Pires. J’ai aussi été repris en équipe de France militaire, sous les ordres de Roger Lemerre."

Trois montées de suite

Après sa carrière de joueur, il a aussitôt enchaîné avec le coaching. Pas tout à fait en bas de l’échelle, mais pas loin. "J’avais déjà mon DES (NDLR: diplôme français de niveau 6, juste sous le niveau pro), j’ai repris l’équipe de Bry-sur-Marne, au niveau départemental. Nous sommes montés trois ans de suite, jusqu’en Régional 2. J’ai ensuite rejoint l’UJA en National 3. Avec des moyens limités, on a pu se maintenir trois ans de suite, puis je suis retourné au Paris FC comme formateur, j’avais les espoirs en charge, et comme responsable du recrutement avec Pierre Dréossi. On a déniché des éléments comme Karamoko (NDLR: désormais à Virton), Silas (à Stuttgart actuellement) ou encore Redouane Kerouche (passé par OHL)."

Coach à succès

Suivront alors une saison au Paris 13 Atletico, qu’il a fait monter en National 1 malgré le plus petit budget de la série, puis une autre aventure fructueuse à Chambly (N2). "On finit 3e de notre groupe, avec un meilleur total de points que les vainqueurs des autres groupes, mais seul le premier montait", ajoute un coach qui aura jusqu’ici emmagasiné bien plus de bons résultats que de désillusions.

Le cœur au Red Star

Avant de débarquer à Virton, il a failli reprendre les rênes du Red Star, son club de cœur. "J’étais dans la short-list pour remédier à un éventuel départ d’Habib Beye qui hésitait à rester. Je ne voulais pas faire lanterner les dirigeants de Chambly en attendant la décision de Beye et j’ai donc démissionné alors qu’il me restait un an de contrat. Puis Beye a finalement prolongé. Je me suis retrouvé sans club. Je m’attendais à devoir attendre jusqu’à octobre ou novembre, et les premiers limogeages, avant de retrouver un club, puis est venue l’offre de Virton."

L’effet Kanté

"Je ne connaissais rien de Virton et de son niveau, pas grand-chose du football belge. Je pense que mon bon parcours en France a dû influencer la direction virtonaise. Pour ma part, le fait de savoir que le club était aux mains de N’Golo Kanté a clairement influencé ma décision."

Guardiola

Quel style d’entraîneur est-il ? "J’aime le jeu, répond Fabien Valéri, je ne vais pas être original en disant que j’apprécie ce que fait Guardiola. Tout comme je trouve remarquable le travail d’un Pascal Gatien, lequel maintient Clermont en Ligue 1 avec un petit budget et en misant sur du beau football. J’aime aussi que mon équipe soit difficile à jouer. Sur le plan relationnel, je sais être très humain avec mes joueurs, mais aussi très dur."

Pressing: pas tous prêts

Le président virtonais Rebeai Khabtane a insisté fortement sur le projet de jeu qu’ils veulent développer à Virton, fait de pressing, contre-pressing et transitions rapides. "Quand on peut miser sur des transitions rapides, il faut le faire, nuance le T1 des Verts. Mais il faut aussi savoir être patient et prendre le temps de construire quand cela s’impose. Le pressing, c’est aussi une question de facultés physiques et pour l’heure, tous nos joueurs ne sont pas prêts sur ce plan."

Nouvelle montée ?

Son parcours inciterait à le présenter comme une garantie de montée ou presque. Fera-t-il de même à Virton ? "Ce serait prétentieux d’affirmer cela, répond-il. Vu le retard pris en préparation, pour tous les motifs que l’on sait, je pense simplement que nous serons meilleurs dans quelques semaines et qu’après cette saison de transition, de relance, nous devrions nous améliorer aussi."

Long terme ?

"M’associer à Virton sur du long terme ? Bien sûr, c’est envisageable. Le projet est sérieux et ambitieux."

De bas en haut

Et lui, il est ambitieux ? "Si j’ai passé mes diplômes pour entraîner chez les pros, c’est pour aller le plus haut possible. J’ai commencé en bas de l’échelle, j’espère atteindre le haut. Comme joueur, j’ai côtoyé l’élite, mais il m’a manqué le dernier palier, qui permet de s’y installer durablement. Je ferai tout pour y arriver en tant que coach, même si les places sont plus rares."

Vite dit

Il a coaché son fils Si Fabien Valéri réside à l’hôtel pour l’heure, son épouse et sa fille, toujours en région parisienne (à Villers-sur-Marne) actuellement, devraient le rejoindre sous peu. Il est le papa de deux garçons et une fille. Le plus âgé, Lucas (21 ans) a joué sous ses ordres la saison passée, à Chambly. Il est désormais au Paris 13 Atletico.

L’orval, oui ; le pâté, moins "Virton ? Je trouve que c’est un club convivial, familial, peuplé de gens simples, dit-il. Les supporters aiment le club et savent donner de la voix." Il a déjà goûté aux spécialités locales. "On me parlait toujours de l’Orval. Donc, j’ai testé et j’aime bien." En revanche, il confie qu’il a moins apprécié le pâté gaumais. "Mais ne le dites pas trop fort", ajoute-t-il.

Superstitieux Si vous l’observez avant le coup d’envoi d’un match, vous le verrez se signer à plusieurs reprises dans un rituel bien ordonné. Superstitieux, le coach virtonais ? "Oui, un peu . Déjà comme joueur, j’avais un tel rituel et j’ai continué. Je ne sais pas si cela joue un rôle, mais ça rassure."