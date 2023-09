"Pas précisément, mais j’avais noté que cette rencontre tombait assez tôt dans la saison, oui.”

Un match spécial pour vous ?

"Je crois qu’il l’est un peu pour tous les acteurs de ce derby qui, dans leur grande majorité, se connaissent bien. Et il l’est peut-être encore un peu plus pour moi, oui.”

Parce qu’après une saison compliquée à Habay, vous avez envie de vous montrer sous votre meilleur jour ?

"Oui et non. Vous savez, l’an passé, c’était difficile pour moi, même et surtout en dehors du foot (NDLR : sa maman a connu de graves ennuis de santé). Et puis, quand vous faites partie d’un gros noyau, vous savez à quoi vous vous exposez. Cette année aussi, il y a de bons joueurs qui sont contraints de faire banquette à Habay. C’est le foot. Pour ma part, je sens que je commence à reprendre confiance et à retrouver du plaisir ici, à Meix.”

Parce que vous jouez plus libéré ?

"Notamment, oui. En fait, j’ai besoin de temps de jeu pour me sentir bien. Certains peuvent se contenter de dix minutes pour montrer quelque chose, ce n’est pas mon cas.”

Et la pression que pouvaient vous imposer la concurrence, les ambitions élevées et les exigences du staff habaysien, cela ne vous convenait pas trop non plus ?

"C’est clair, je ne peux pas le cacher (rires).”

Vous restez très attentif et réactif à ce qui peut se dire sur le bord du terrain, cela a pu vous nuire dans ce cadre, non ? On a l’impression que vous vous mettez encore inutilement hors du match par instants…

"Je vais sur mes 30 ans et j’ai toujours du mal à me calmer en effet. Même si à Habay, j’ai appris à le faire un peu plus parce que j’avais plutôt intérêt à me taire (rires). Encore maintenant, à Meix, le coach me répète que je râle trop. Mais ne l’écrivez pas trop, les défenseurs habaysiens pourraient s’en inspirer pour me déstabiliser (rires).”

On imagine de toute façon que vous n’avez plus de secret pour eux. Puisque vous les connaissez bien, lequel vous paraît le plus redoutable ?

"Hugo Vialette. Dans les un-contre-un, il vaut mieux l’éviter, il est très fort. Moutschen, lui, je le connais moins puisqu’il n’est arrivé à Habay que cette année. Mais c’est toute l’équipe habaysienne qui est redoutable. Même si le championnat est long, j’ai le sentiment que c’est leur année.”

Pour en revenir à votre caractère, vous ne pensez pas que vous seriez plus performant encore si vous parveniez à rester concentré sur votre sujet durant 90 minutes ?

"Si, bien sûr. Mais c’est difficile de changer, même à l’entraînement…”

Habay joue habituellement avec trois arrières. Vous pensez que c’est un aspect tactique que vous pourrez exploiter ?

"Leurs latéraux jouent souvent le plus haut possible et il leur faudra en effet essayer de leur faire mal en plongeant dans les espaces sur les contres. Mais ça, c’est la théorie ; on ne sait jamais trop quelle tournure va prendre un match. Je m’attends en tout cas à ce que nos adversaires tentent de mettre la pression d’entrée. C’est dans leurs habitudes.”

Formé à Virton, vous avez ensuite joué sept ans à Meix avant de partir à Habay. Vous êtes reparti pour un nouveau septennat chez les Mauves ?

"On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais je n’y serais pas opposé. Meix, c’est mon club, je m’y sens bien, j’y ai mes repères, mes amis et je ne suis pas du genre à changer d’écurie chaque année. J’ai rejoint Habay parce que Meix basculait en P1 et que l’opportunité de jouer pour un club ambitieux se présentait.”

Une dernière chose : votre maman va beaucoup mieux désormais et on imagine que cela a dopé votre moral ?

"Et comment ! Elle a passé huit mois sans pouvoir quitter l’hôpital à Bruxelles. Je m’y rendais régulièrement, je manquais des entraînements. Là, elle est repartie du bon pied, elle assiste de nouveau à la plupart de mes matches. Cela change tout pour moi.”