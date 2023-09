"Non, il est évidemment temps de réagir après nos deux revers de rang, mais pas question de parler de panique ou pire de crise.”

Comment expliquez-vous ce départ moyen ?

"Trop de joueurs sont en méforme, des cadres notamment et moi le premier. Je n’ai jamais été aussi mauvais que lors de ces quatre premiers matchs. Je ne réussis rien, je ne suis pas décisif. Je suis conscient que mon début de championnat est complètement raté.”

Vous avez déjà manqué deux penalties, cela vous trotte en tête ?

"Oui, surtout celui face à Meix où j’aurais pu donner une double avance à l’équipe. Je prends l’entière responsabilité de la défaite pour ma pomme. Ce n’est pas un problème de confiance.”

Le souci est-il physique ?

"Je ne pense pas, nous avons bien travaillé en préparation, je n’ai pas l’impression que nous terminions difficilement nos matchs. L’explication n’est pas simple à trouver sinon nos problèmes seraient déjà résolus.”

La perte de Robin Dardenne peut-elle tout expliquer ?

"Elle est impactante pour l’équipe dans la mesure où Robin remporte neuf duels sur dix, que ce soit dans les airs ou au pied. Arnaud Burton le remplace bien, mais nous avons perdu Arnaud comme arrière droit alors qu’il y était très bon. Il y a un déséquilibre avec la perte de Robin. Mais je le répète, les cadres dont je fais partie ne sont pas encore à la hauteur. Contre Aywaille, je ne pense pas que nous ayons tiré une fois au but, contre Elsaute, ce n’était guère mieux alors qu’on ne méritait pas la victoire à Waremme.”

Votre adversaire du week-end, Gouvy, est en confiance après son six sur six.

"Oui, Gouvy a signé les deux victoires qu’il voulait, c’est une équipe qui ne lâche rien, avec des qualités footballistiques qu’il ne faut pas négliger, ce sera très compliqué.”

D’un point de vue personnel, vous avez affolé les statistiques avec 19 buts marqués la saison dernière et de nombreux assists, cela vous engendre une pression supplémentaire ?

"Je sais que l’équipe compte beaucoup sur moi, mais je ne ressens pas trop de pression non. Je suis mauvais actuellement, cela ne peut plus durer et je vais faire en sorte que la roue tourne. J’avais toujours évolué en 10 ou comme ailier gauche avant la saison dernière, ce nouveau rôle devant me plaît. Enfin, surtout quand je marque davantage qu’à l’heure actuelle (sourire). Mais je ne dois pas avoir perdu toutes mes facultés en quelques mois.”

En évoluant devant, vous avez moins l’occasion de vous servir de vos talents de dribbleur, non ?

"Moins que sur un côté car je suis limité dans l’espace, mais je peux être plus vite décisif à ce poste. Et avec l’âge, évoluer tout le temps sur un côté, c’est sans doute moins aisé.”

Ce côté dribbleur, il est inné ?

"J’ai beaucoup joué dans les agoras quand j’étais plus jeune, cela vient de là essentiellement. J’avais toujours un ballon au pied.”

Sans jamais être repéré par un “grand club” ?

"Jamais non, je suis passé par Waremme, puis longtemps à Hamoir de 2010 à 2020. Je n’ai pas de regret.”

Vous avez aussi longtemps évolué en D1 en football en salle, c’est terminé ?

"Oui, j’ai deux enfants, je privilégie le football, ce n’était plus possible de tout concilier. Je réside à Grâce-Hollogne, j’ai déjà un peu de route en semaine pour aller à Mormont, je veux aussi passer du temps en famille.”

Raison pour laquelle aussi vous aviez d’abord choisi de rejoindre Braives (P2) avant de revenir sur votre choix ?

"Oui, j’ai donné ma parole un peu vite, je n’avais jamais joué en provinciale, je me plaisais à Mormont où Philippe Medery a tout fait pour me garder. Je sais que le coach est compréhensif si je dois manquer une séance pour la famille. Mais je ne suis pas au Club Med à Mormont, j’ai loupé deux entraînements depuis la reprise. J’espère lancer ma saison et celle de Mormont ce week-end. J’ai découvert un très chouette club en arrivant à Laforge."