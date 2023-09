Ces Virtonais-là doivent regarder vers le haut

Sur la pelouse de Dessel, en livrant sans doute leur plus belle mi-temps depuis l’entame du championnat, ils ont confirmé qu’ils avaient les armes pour jouer plus que le maintien en tout cas.

Signes qui ne trompent pas d’ailleurs, les discours (puisque les Virtonais ont retrouvé la parole après la rencontre) évioquent désormais davantage le haut de tableau que le bas et les Verts sont d’ailleurs déjà occupés à regretter les points perdus contre Visé et Knokke à cause de leur infériorité numérique.

Après ce 1/6, les Verts se devaient d’élever leur niveau s’ils voulaient rester accrochés au bon wagon. C’est Dessel qui en fait les frais. Les Vert et Blanc anversois n’ont jamais eu voix au chapitre en première mi-temps. Les Virtonais ont multiplié les occasions. "Et ce score de 0-2 était le minimum, estimait Fabien Valéri après coup. Un but de plus aurait sans doute été plus logique. Comme je l’ai dit à la mi-temps, nous les avons encore laissés un peu en vie."

Après un premier acte de haut vol et deux buts d’avance via Mokdad et Mobyo, les Virtonais ont logiquement un peu baissé leur garde au retour des vestiaires. Vermissen en profitait pour relancer le suspense et provoquer quelques craintes dans le camp gaumais. Celles-ci ne seront toutefois que de courte durée. Via Lupano, de la tête sur corner, et Mboyo plein de sang-froid, les boys de Fabien Valéri se sont rapidement rassurés et ont surtout évité de reproduire les mêmes erreurs que ces dernières semaines. "Après le but, nous ne nous sommes pas affolés, analyse encore le mentor. Nous avons continué de faire ce que nous devions faire."

Dans le final, avec un peu de lucidité dans les contres, les Virtonais auraient pu saler la note. Ils ont sans doute eu la bonne idée d’en garder sous la pédale puisqu’ils se rendront ce mercredi à Charleroi pour affronter les espoirs du Sporting, drivés par un certain Frank Defays. En cas de succès, les Gaumais reviendraient à trois points de la tête du classement.