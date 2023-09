Habay émerge dans un très bon derby gaumais face à Meix

L’option tactique choisie par Philippe Petit – jeu direct en direction des rapides attaquants mauves et pressing sur la défense habaysienne – gênait à ce point le leader au premier acte qu’un score de 1-1 voire de 2-2 aurait mieux reflété les échanges à l’heure de rejoindre les vestiaires. Dewalque, à trois reprises, et Herman, deux fois, ont ainsi inquiété sérieusement un Bartholomé en difficulté dans ses relances au pied, mais impérial en revanche dans ses sorties comme sur sa ligne.

Inhabituel jeu long

Les Habaysiens, eux, malgré l’activité remarquée de Lamotte entre les lignes, abusaient d’un jeu long qui n’entre pas dans leurs habitudes et n’imposaient pas une mainmise aussi autoritaire que lors de ses précédentes apparitions, même si le pourcentage de possession de balle était en leur faveur. Ils n’en restaient pas moins dangereux sur quelques éclairs et mettaient un Brolet irréprochable à contribution via Léonard et Molinari en deux occasions.

Puis, sutout, ouvraient le score quand Molinari prolongeait de la tête un coup franc de Lamotte vers Léonard à cinq minutes du repos.

Une rose en forme de coup d’arrêt pour les Méchois qui n’allaient pas vraiment s’en remettre, même si Breda, juste après la reprise, catapultait un ballon de la tête à côté de la cage de Bartholomé.

Une action attendue pendant 50 minutes

Peu après, cependant, un mouvement élaboré sur la gauche et conclu face au but par Molinari coupait bras et jambes à des Mauves qui, de surcroît, laissaient apparaître les premiers signes de fatigue après une exigeante débauche d’efforts. "Une action posée et d’une simplicité désarmante", dira après-coup un Samuel Petit qui attendait cela de ses ouailles depuis le début de la partie et n’a pas manqué de leur faire savoir avec insistance durant le repos...

La suite n’allait plus être que gestion de la part d’Habay qui finissait la partie avec sa classe biberon (quatre gamins de moins de 20 ans sur la pelouse) et passait tout près du 0-3 à l’une ou l’autre reprise. Surtout quand une merveille de lob de Molinari, à plus de 40 m, échouait sur la transversale du but de Brolet.

Meix toutefois, pour sa très bonne opposition, n’aurait pas mérité de concéder un revers aussi lourd.

MEIX: Brolet: Blaise, Bechet, Schmit, Zanini (74e Erdeljan) ; Laurent, Puffet, Wérard (59e Limpach) ; Herman, Breda (66e Jacques), Dewalque.

HABAY: Bartholomé ; Vialette, Reyter, Monaville ; Déom (66e Poncin), Moutschen, Duracak (66e Brevers), Lamotte (86e Debra) ; Copette (79e Tabart), Léonard, Molinari.

Arbitre: D. Bertholet.

Cartes jaunes: Reyter, Zanini, Lamotte, Dewalque.

Buts: 40e Léonard (0-1), 53e Molinari (0-2).