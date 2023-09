Et face à un adversaire pas vraiment à niveau au premier acte, les Virtonais ont fait le travail pour planter deux roses avant la pause, via Mokdad et Mboyo. Mais la troupe de Fabien Valéri aurait pu rentrer aux vestiaires avec une plus solide avance.

Si la deuxième mi-temps reprenait sur un tempo moins intense, quand Vermissen a relancé les siens, on s’est un temps demandé si les Verts n’allaient pas regretter les occasions manquées au premier acte.

La tête puissante de Lupano, sur un corner De Almeida venait toutefois rassurer tout le monde, d’autant plus quand Mboyo tuait tout suspense dans la foulée (1-4).