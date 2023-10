Virton atomise Cappellen pour signer un premier succès à domicile

Cette statistique illustre à elle seule l’incapacité des Anversois à se créer une occasion. Ou la solidité de l’arrière-garde virtonaise, c’est selon.

La quinzaine d’occasions sérieuses à l’actif de l’attaque gaumaise indique, elle, à quel point l’Excelsior a dominé et maîtrisé cette partie sur tous les plans. À un point tel que les visiteurs s’en sortent plutôt bien avec ce score de 4-0.

Ce samedi, la différence dans les registres techniques (surtout), collectif et même physique était à ce point marquée qu’on a eu l’impression d’assister à un duel entre deux formations de divisions différentes. Et qu’on se demande si c’est bien la même équipe de Cappellen qui venait de signer un 7 sur 9 contre Tirlemont, Visé et Tessenderlo et n’avait concédé que quatre buts à la faveur des cinq premières journées.

Animée par le très bon tandem Mokdad – Ahmed dans la ligne médiane, souvent percutante sur les côtés, où Lesquoy, surtout, multipliait les montées, la phalange virtonaise n’a laissé apparaître qu’un point faible samedi, durant une bonne heure de jeu : son incapacité à plier plus rapidement une rencontre qu’elle dominait de la tête et des épaules.

Ahmed (dont c’était la première titularisation), Mokdad, Mboyo, De Almeida, Mezague ou encore Droehnle ont ainsi additionné les occasions franches sans parvenir à doubler un avantage que De Almeida avait offert aux siens d’une superbe frappe de l’entrée de la surface.

La première à domicile

C’est finalement Droehnle qui a soulagé tout le stade alors qu’on allait entrer dans le dernier quart d’heure. Et c’est encore de la zone arrière qu’est venu le 3e but quand Guillaume a ponctué une belle montée d’un centre parfait pour Gomes, lancé dans la bagarre à l’heure de jeu. Servi par le même Gomes, c’est un autre substitut, Bariki, qui a fixé les chiffres et inscrit du même coup son premier but pour l’Excelsior.

Si les Virtonais n’avaient pas encore signé la moindre victoire à domicile cette saison, en match officiel, celle-ci valait manifestement la peine qu’on patiente un peu. Et vu la maestria affichée par les Vert et Blanc pour l’occasion, elle en appelle assurément d’autres.