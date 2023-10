Maxime Guillaume (Virton) : “Cette saison, on joue vraiment au foot”

”On pourrait dire ça, oui, mais j’enrage surtout de couper ainsi une belle dynamique. Parce que jusqu’ici, ça marche plutôt bien pour moi comme pour l’équipe.”

Revenons sur cette carte reçue face à Knokke. Logique ?

”Il y a un geste, c’est sûr. Dans mon élan, je tends la jambe pour essayer de toucher le ballon, mais j’essaie de retirer le pied au dernier moment. Mon adversaire a bien joué le coup. Deux matchs de suspension, c’est sévère. Un seul aurait suffi, selon moi.”

Vous allez donc manquer vos deux premières rencontres officielles de la saison alors que vous comptiez 90 % du temps de jeu jusqu’ici. Surpris d’avoir été utilisé aussi souvent ?

”Pas tant que ça, non. J’ai réalisé une bonne préparation, je savais que ça allait s’avérer primordial. Par rapport à d’autres, j’ai peut-être l’avantage d’avoir été là dès le début de saison. Ensuite, j’ai répondu présent, je ne crois pas avoir disputé un mauvais match jusqu’ici.”

Esprit revanchard

Cela vous change de la saison passée : vous aviez dû vous contenter de sept apparitions (dont trois titularisations) pour un total de 293 minutes…

”Je n’étais pas mécontent de mon premier tour. Pour ma première saison chez les pros, Christian Bracconi m’avait accordé sa confiance à quelques reprises. C’est ensuite que ça s’est gâté. Déjà, il y a eu une dizaine d’arrivées au mercato de janvier. Puis, peu après, José Jeunechamps m’a clairement avoué que pour assurer le maintien, il ne comptait que sur des joueurs d’expérience. Au début, je m’entraînais encore avec le groupe, mais parfois, on me disait de me mettre sur le côté pour certains exercices, puis je suis passé dans le noyau B.”

Vous avez accusé le coup ?

”Tout au début, oui. J’étais dégoûté d’avoir été traité de cette manière. Maintenant, on sait comment ça va dans le foot. On prend des claques et il faut se relever. Je n’ai pas baissé les bras et puis, je me suis concentré sur l’école. J’ai terminé en juin mes études de comptabilité à la Haute École Robert Schuman. Je vais d’ailleurs recevoir mon diplôme le matin du match contre Namur (NdlR : 21/10). Après cet épisode, j’ai entamé cette saison avec un esprit revanchard, voulant montrer que je méritais mieux.”

Et c’est plutôt bien parti. La confiance du nouveau coach joue un grand rôle ?

”Oui, celle de l’ensemble du staff même. Le système de jeu proposé aussi. Cette saison, on joue vraiment au foot, c’est plutôt plaisant à voir. Et je me sens bien dans le rôle qui m’est confié.”

Parlons-en. Vous jouez comme demi-récupérateur, mais en possession de balle, on vous voit très souvent à hauteur des deux arrières centraux.

”Effectivement. C’est quelque chose que Christian Bracconi demandait parfois aussi. Cela permet de créer une supériorité pour rassortir le ballon et donne aussi plus de liberté offensive aux latéraux. Un tel rôle me permet de toucher beaucoup de ballons et de courir beaucoup. Cela me convient parfaitement.”

”Sur la pelouse, l’âge ne compte pas”

On vous sent plus audacieux aussi, n’hésitant pas à monter ou allonger le jeu. C’est votre avis aussi ?

”Au début, on essaie toujours d’assurer, puis plus on joue et plus la confiance est là. Les spectateurs ont dû le voir contre Cappellen quand je suis monté quelques fois.”

Vous avez 21 ans, mais vous êtes aussi l’un des plus anciens dans ce noyau et surtout dans un club que vous avez rejoint à 14 ans (avec un intermède d’une saison à Givry). Il vous arrive de jouer un rôle de guide dès lors que vous connaissez la maison ?

”Disons que c’est davantage Thibaut (NdlR : Lesquoy) qui s’exprime dans le vestiaire, mais si j’ai quelque chose à dire, je n’hésite pas. Pour moi, sur la pelouse, l’âge ne compte pas.”

Sans les cartes rouges prises contre Visé et Knokke, Virton serait certainement très près de la tête du classement. L’ambition s’est accrue au fil des matchs ?

”Oui, bien sûr. Avec cette équipe, on peut viser le top 5. Plus haut ? Il faudra attendre d’affronter des équipes comme Lokeren ou La Louvière pour le savoir. En décembre, on pourra sans doute se faire une meilleure idée.”

Vous avez néanmoins ressenti quelques doutes en début de saison ?

”Tout au début, oui, parce qu’il n’y avait quasiment rien et même pas d’entraîneur. Juste des joueurs en test. Mais les dirigeants nous ont assuré que des renforts allaient venir et au fur et à mesure des signatures, on constatait effectivement que des joueurs de qualité débarquaient. Ils ont fait les bons choix, sans exagérer sur le nombre de joueurs comme c’était le cas les années précédentes.”

Si vous devez comparer cette équipe avec celles des deux campagnes précédentes ?

”On ne joue pas au même niveau, certes, mais selon moi, collectivement, c’est meilleur. Il y a une meilleure entente et je crois que cela se voit de l’extérieur.”