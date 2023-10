Après son 18/18, Habay chute lourdement devant un séduisant Seraing

Et si Habay a montré un besoin de souffler, ce Seraing aussi jeune (pas un élément né avant 2001) que séduisant est monté en puissance depuis sa défaite à Gouvy. Le visage de l’équipe a lui aussi quelque peu changé puisque les deux premiers buteurs du soir, Serwy et Ondo-Eyi ne jouaient pas à Gouvy. Pas plus que le jeune et très prometteur Marloye qui n’avait alors pas encore 16 ans ni le gardien Galjé, déjà aligné en D1 A la saison passée, qui a fait quelques prouesses samedi.

Il n’est pas sot d’écrire que cette équipe, comme elle a presté ce week-end, va rapidement déserter les fonds du classement.

Plus dure fut la chute

Pour Habay, la claque est sévère et risque de laisser quelques traces. Si le score est sans doute trop punitif pour le leader, ce dernier n’a pas montré, si ce n’est lors des 25 dernières minutes, la niaque nécessaire pour dominer une équipe qui a non seulement du foot dans les boots, mais aussi une condition au top, boostée qu’elle est par des entraînements quotidiens et des séances doublées le mardi.

On sent Habay pas vraiment dans ses godasses dès l’entame avec des placements inadéquats, des approximations défensives et assez bien de déchets dans les transmissions. Deux buts splendides dans les 20 premières minutes vont sanctionner une certaine indolence du leader. Habay n’a pas grand-chose à opposer à la phalange liégeoise si ce n’est une géniale déviation de Molinari qui prenait le chemin de la lucarne ou une frappe de Lamotte que Galjé claquera encore sous sa transversale.

Le troisième but, chanceux, de la reprise sonnera le glas des espoirs locaux. D’autant que la panne électrique viendra encore davantage plomber l’ambiance.

Si Habay aura le mérite de ne pas abdiquer, la réussite ne lui sourira pas cette fois. Sur deux corners consécutifs, un sauvetage sur la ligne et la transversale viendront au secours de Galjé sur les coups de tête de Poncelet et de Reyter. Malgré le sursaut illustré par le but de Duracak, ce sera la fin des dernières illusions d’autant que Reyter jouera le dernier quart d’heure sur une jambe et qu’à la 90e, Bartholomé, d’une façon irréfléchie, fauchera grossièrement Lawson, échappé. Cela lui vaudra bien sûr le penalty justifié ainsi que le stupide carton à son actif.

Fataliste et bon perdant, Samuel Petit espère que la claque servira de leçon pour ramener les panards au sol et s’inscrira dans un contexte accidentel.

HABAY LN : Bartholomé, Poncelet, Vialette, Reyter, J. Serwy, Duracak, Copette (46e Déom), Moutschen (46e Brevers), Lamotte (52e Monaville), Molinari (52e Poncin), Léonard.

SERAING B : Galjé, N. Serwy (65e Mukendi), Boukteb, Camara, Ondo-Eyi (80e Manang), Lawson, Marloye, Mayanga, Perrey, Nadrani (85e Bah), Scarpinati.

Arbitre : M. Mathieu.

Avertissements : Camara, Ondo-Eyi, Poncelet, Serwy, Bartholomé.

Les buts : 13e Serwy (0-1), 20e Ondo-Eyi (0-2), 46e Nadrani (0-3), 76e Duracak (1-3), 90e+1 Manang (1-4).