Les joueurs de Fabien Valéri pourront certes se féliciter, maigre consolation, d’avoir pu rétablir l’égalité (via Mboyo sur un penalty forcé par Gomes) après avoir été menés au terme d’une première période complètement gâchée, mais ils ont quitté la cité du sucre avec un goût particulièrement amer en bouche. Parce qu’encore une fois, ils ont dû rendre les armes face à une équipe qui disposait pourtant d’arguments techniques nettement inférieurs et parce qu’ils auraient pu faire pencher la balance en leur faveur dans l’ultime quart d’heure, avant d’encaisser le but décisif de Singh, fraîchement entré, dans les arrêts de jeu.

Une belle de match manquée par Ilunga

Comme contre Knokke le 16 septembre (1-1), c’est en effet en toute fin de partie que l’Excelsior a craqué. Sur un corner qui était évitable (Vitris aurait dû dégager le ballon en touche) et juste après avoir obtenu une énorme balle de match sous la forme d’un face-à-face perdu par Ilunga devant Bizimana.

Le portier des Sucriers aura été décisif puisqu’il avait déjà, un peu plus tôt – et dans un final complètement décousu où chaque équipe abandonnait des espaces béants –, sorti de sa lucarne un envoi du même Ilunga et écarté juste devant (ou derrière ?) sa ligne un ballon qu’avait dévié malencontreusement un de ses défenseurs après un centre de Lesquoy.

Bref, de quoi nourrir largement les regrets des troupes gaumaises qui, de la sorte, se retrouvent dans le peloton de la mi-tableau alors qu’elles devraient côtoyer les favoris de la série.

"Les regrets s’accumulent en effet, analysait Benjamin Garault, l’adjoint de Fabien Valéri qui était sous le coup d’une suspension. Et cela crée de la frustration parce qu’on sait qu’on pouvait espérer mieux. À partir de là, il y a un risque de s’installer dans une dynamique négative. Si on veut éviter de se mettre dans le trou maintenant, il faut corriger cela rapidement, travailler pour relever la tête sans tarder.”

Tirlemont : Bizimana ; Meeus, Bergiers (65e Ceulemans), Jochmans ; De Vos (65e Vanhaeren), Matterne (86e Singh), Chantrain, El Harrak (86e Vandamme) ; Claes (65e Marchal), Ngongo, Naudts.

Virton : De Ridder ; Droehnle, Mézague, Lesquoy, Karamoko ; Namri (46e Chibani), Mokdad (85e Arib), Ahmed (52e Ilunga) ; De Almeida, Gomes (85e Vitris), Mboyo (80e Bariki).

Arbitre : M. De Clercq.

Avertissements : Claes, Jochmans, El Harrak ; Mokdad.

Exclusion : 71e De Almeida.

Les buts : 33e Naudts (1-0), 52e Mboyo sur pen. (1-1), 90e+5 Singh (2-1).