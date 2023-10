Petit à petit, Gouvy fait son nid

Non, on percevait clairement que ces deux formations, plongées dans un doute proportionnel à leur classement, voulaient avant tout éviter la défaite. Et comme l’adage prétend que la sagesse est mère de sûreté, ce sont la prudence et le manque d’audace des acteurs qui privèrent le débat de tout éclat spectaculaire.

Les seuls faits de jeu qui méritèrent le bloc-notes avant le repos furent un arrêt de Scheid devant Nuozzi, une sortie spectaculaire de Regnier sur une passe suicide de Pirson, une tête de Philippe sur la barre et un raté monumental de Gillard, isolé aux 6 m.

Germain Schmitz, en desperados isolé devant, aura même le bon goût de ne pas se plaindre de ce rôle ingrat : “On venait avant tout pour garder le zéro. Ce rôle difficile devant quand on joue le contre, ne me déplaît pas. J’aime jouer dos au but et aussi sur ma vitesse. Je peux, de la sorte, soulager mon équipe, qui s’appuie sur un bloc bas.”

Heureusement que la caféine distillée à la pause allait être l’aiguillon d’un réveil des acteurs. Nuozzi indique la voie à suivre par une reprise du front qui permet à Scheid d’attiser quelques regrets chez ses anciens camarades.

Mais le métier des Nordistes va faire la différence avec ce but du routiné Burton, monté en ligne et qui a pris exemple sur le Lukaku de Vienne pour inscrire le but qui va débrider le débat. On sent les Oranges en confiance et le doublement du score signé Pirson douze minutes plus tard, sur un défaut de marquage, anéantira les efforts aussi vains que méritoires de la bande à Tucci.

Le tout Longlier croit pouvoir retrouver un soupçon d’espoir quand le jeune Debue s’envole dans un raid spectaculaire. Mais c’est sans compter sur un Regnier très sûr de lui, qui aura le dernier mot.

Gouvy respire et se complaît dans une position plus confortable qu’il y a deux saisons, quand il a basculé en fin de campagne. Longlier, de son côté, ronge son frein et espère stopper la sournoise hémorragie en attendant le retour providentiel de ses importants pions indisponibles et indispensables.

Longlier : Scheid, Bihina (65e Debue), Debehogne (73e Mezzouari), Merche (60e Bernard), Dillembourg, Cravatte, Romain, Philippe, Dufrasne, Lefort, Nicolas (58e Toussaint).

Gouvy : Regnier, Gillard, Devillet, Pirson, Scmitz, Nuozzi (80e Demeuse), Burton, Zitella, Scerra, Grommen, Vieuxtemps.

Arbitre : M. Dubuc.

Avertissements : Lefort, Dufrasne, Bihina, Pirson, Nuozzi.

Les buts : 61e Burton (0-1), 73e Pirson (0-2).